الجمعة 6 ديسمبر 2019 15:48
لبنان: الحريري يطلب المساعدة وفرنسا تدعو لحشد الدعم
تظاهر العشرات في شمال وجنوب لبنان، اليوم الجمعة، أمام عدد من المؤسسات الحكومية، في إطار الاحتجاجات المتواصلة ضد النخبة السياسية منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونقلت وكالة الأناضول، أن متظاهرين قطعوا طرقا فرعية ورئيسية في مدينة طرابلس (شمال) إلا أن عناصر الجيش والقوى الأمنية عمدت إلى فتحها من جديد.
وقالت الوكالة إن الحركة في المدينة، طبيعية حيث فتحت المدارس والمعاهد أبوابها كما المصارف رغم تجمهر عشرات المتظاهرين أمام المداخل الخارجية لبعض المؤسسات التربوية والحكومية.
احتجاجات واعتصامات
- في مدينة حلبا (أقصى الشمال) طاف عدد من المحتجين أمام الدوائر والمؤسسات الرسمية، منها مصلحة المياه ومؤسسة كهرباء لبنان، ونجحوا في إقفالها، وأطلقوا شعارات مطلبية ومؤيدة للحراك الشعبي.
- ردد المحتجون هتافات" ثورة، ثورة وطالبوا بحكومة مستقلة تحارب الفساد وتعيد الأموال المنهوبة.
- أما في البقاع، فقد أغلق المعتصمون مدخل مبنى سراي (مؤسسة حكومية) مدينة زحلة بعلم كبير، وقالوا إن الهدف هو للتأكيد على رفض تشكيل حكومة تكنو-سياسية، مشدّدين على ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط لإنقاذ الوضع الاقتصادي.
- اعتصم في الجنوب اللبناني وتحديدًا في منطقة النبطية، عدد من المحتجين أمام مصلحة تسجيل السيارات والآليات في المدينة (تابعة للدولة) للمطالبة بمحاسبة ناهبي المال العام.
- أغلق محتجون في مدينة صيدا (جنوب) أطلقوا على أنفسهم "الجناح الثوري لصيدا تنتفض" مؤسسة المياه في المدينة بالسلاسل، وذلك ردا على قطع المؤسسة للمياه في عدد من الأبنية والمنازل بصيدا للتأخر في دفع الفواتير.
- في وقت سابق، حدد الرئيس ميشال عون، الإثنين، موعدا للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية رئيس وزراء جديد للبلاد، وبات رجل الأعمال سمير الخطيب، المرشح الأبرز لرئاسة الوزراء.
لبنان يطلب المساعدة
- في ذات الشأن قال بيان من مكتب سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان اليوم الجمعة إنه طلب العون من دول صديقة لمساعدة البلاد على تأمين واردات الغذاء والمواد الخام وسط نقص حاد في الدولار.
- قال البيان إن الحريري طلب المساعدة من السعودية وفرنسا وروسيا وتركيا الولايات المتحدة والصين ومصر.
- قال مسؤول حكومي لبناني اليوم الجمعة إن فرنسا تعتزم عقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان يوم 11 ديسمبر/كانون الأول لحشد المساعدة للبلاد في مواجهة أزمة اقتصادية حادة.
- أوضح مسؤول أوربي أن الدعوات أرسلت لحضور اجتماع باريس يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول.
- توقع المسؤول اللبناني دعوة السعودية والإمارات للاجتماع، مشيرا إلى "أنه اجتماع لمحاولة حشد الدعم لمساعدة لبنان على التعامل مع الأزمة الحادة التي يواجهها".
- يشهد لبنان منذ 17 أكتوبر احتجاجات شعبية غير مسبوقة، بدأت على خلفية مطالب معيشية، ومطالبا برحيل النخبة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية مستمرة.
المصدر
وكالات