الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 15:31
لبنان: الجيش يفتح طرقا بالقوة وناشطون يقترحون حكومة مصغرة
فتح الجيش اللبناني بالقوة، الثلاثاء، عدة طرق في بيروت والبقاع ومناطق مختلفة من لبنان، تشهد اعتصامات وتظاهرات، واعتقل محتجين، بتهمة إعاقة حركة السير.
فتح طرق
- الجيش اللبناني، فتح بالقوة طريق جل الديب الرئيسي، شمالي بيروت، وفكك نقطة اعتصام وخيم، أقامها محتجون قبل نحو أسبوعين بالمنطقة.
- الصليب الأحمر اللبناني، أعلن إسعاف رجل أصيب خلال عملية تدافع بين الجيش والمحتجّين، في ذوق مصبح، مضيفاً أنّ حالته مُستقرّة.
- كشفت غرفة التحكم المروري، عبر حسابها في تويتر، عن إعادة فتح السير في منطقة الأشرفيّة، شرقي بيروت، بعد تدخل القوات اللبنانية.
- باتت الطرق في البقاع الشمالي، مفتوحة بالكامل، بعد تدخل السلطات اللبنانية، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
- الإثنين، جدد محتجون، تنفيذ اعتصامات أمام المؤسّسات العامّة، والمصارف المركزيّة، ومكاتب شركات الاتصالات.
- أغلق المحتجون طرقا في بيروت وأماكن أخرى للضغط من أجل تلبية مطالبهم في مواجهة النخبة الحاكمة.
- حكومة مصغرة
- طالبت تنسيقية "لِحقي" (مجموعة من الناشطين الداعمين للحراك)، في بيان لها، تشكيل حكومة مصغرّة من خارج قوى السلطة.
- أوضحت التنسيقية أنّ الحكومة المصغرة، ستقوم بإدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية.
- وفق البيان ستجري الحكومة المصغرة، انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، وتقوم بحملة جدية لمناهضة الفساد.
- تقوم الحكومة المقترحة بإقرار قوانين استقلالية القضاء، واستعادة الأموال العامة المنهوبة، وفق بيان التنسيقية.
- البيان لفت إلى أن "الشارع لن يقبل بعودة أي طرف من الأطراف المتعاقبة على السلطة أو حلفائهم من القوى التي كانت جزءا من منظومة المحاصصة والفساد".
- خلفيات
- تحت ضغط الشارع، أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر/تشرين الأول، استقالة حكومته التي دخلت في مرحلة تصريف الأعمال ريثما تُشكل حكومة جديدة.
- في بيانٍ أصدرته مساء السبت، قالت الرئاسة اللبنانية إنّ الظرف الراهن يتطلّب معالجة هادئة للملف الحكومي تفضي إلى حلّ بعض العقد؛ ما يُسهّل تشكيل الحكومة.
- منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خرج المتظاهرون في لبنان، باحتجاجات غير مسبوقة، مطالبين بسقوط الطبقة الحاكمة، وإنهاء المحاصصة الطائفية ومحاسبة الفاسدين.
- يشهد لبنان حاليا -وهو من أكثر دول العالم استدانة- أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
المصدر
وكالات
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