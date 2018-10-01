لبنان: إسرائيل تسعى لتبرير عدوان آخر علينا

وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل قال للصحفيين إن إسرائيل تسعى إلى تبرير عدوان آخر على لبنان رويترز

قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إن إسرائيل تسعى إلى تبرير عدوان آخر على لبنان بزعمها كذبا وجود مواقع صاروخية لجماعة حزب الله اللبنانية قرب مطار بيروت.

بدوره قال السفير الروسي في لبنان لـ "الجزيرة" إن بلاده تريد استبعاد خطر الحرب، وتتخذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون اندلاعها. التفاصيل: باسيل قال خلال اجتماع دعا إليه سفراء أجانب للرد على اتهامات نتنياهو إن هناك "تصريحات كثيرة تؤكد حيازة حزب الله لصواريخ دقيقة" لكن هذا لا يعني أن هذه الصواريخ موجودة في محيط مطار بيروت.

باسيل اصطحب الدبلوماسيين، وبينهم مبعوثون روس وإيرانيون، والصحفيين في جولة شملت ثلاثة مواقع قرب المطار منها ملعب فريق العهد الذي ينافس في الدوري اللبناني لكرة القدم، والذي حددت إسرائيل أنه أحد المواقع.

باسيل، وهو حليف سياسي لحزب الله، قال إن إسرائيل تهدف إلى "تزييف الحقائق المتعلقة بلبنان ونشر الأكاذيب التي تحمل بذور تهديد لا يخيفنا".

باسيل قال إن نتنياهو استخدم منصة الجمعية العام للأمم المتحدة "لتبرير عدوان آخر على بلد ذي سيادة مثل لبنان". جندي من الجيش اللبناني يقف حارسا خلال جولة للدبلوماسيين والصحفيين بالقرب من المطار في بيروت خلفيات: رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حدد خلال كلمته أمام الأمم المتحدة (الجمعة) الماضية مواقع قرب المطار قال إن حزب الله يحول فيها "قذائف غير دقيقة" إلى صواريخ دقيقة التوجيه.

جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر تسجيلا مصورا وصورا قال إنها لمواقع بناء صواريخ حزب الله في بيروت.

كانت آخر مرة دخل فيها حزب الله في صراع كبير مع إسرائيل عام 2006. وزادت قوته منذ ذلك الحين، خاصة من خلال دوره في الحرب السورية التي قاتل فيها إلى جانب رئيس النظام السوري بشار الأسد.

الأمين العام لجماعة حزب الله، حسن نصر الله أعلن الشهر الماضي امتلاك جماعته لصواريخ دقيقة التوجيه رغم الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا.