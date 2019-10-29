احتجاجات لبنان
الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 20:46

لبنان: أبرز ردود الفعل على استقالة حكومة سعد الحريري

متظاهرون يحتفلون وسط بيروت بعد إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالة حكومته
رويترز
أعرب المعتصمون في الساحات وسط العاصمة اللبنانية بيروت وباقي المناطق عن فرحتهم باستقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وعقب كلمته، الثلاثاء، توجه الحريري إلى قصر بعبدا حيث قدم استقالته وحكومته إلى الرئيس اللبناني ميشال عون.

فيما قال مراسل الجزيرة إن مناصرين لرئيس الحكومة المستقيل قطعوا طرقا فرعية في بيروت تضامنا معه.

ويشهد لبنان احتجاجات منذ السابع عشر من الشهر الجاري بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وللمطالبة بمكافحة الفساد وإسقاط الحكومة.

وفيما يلي أهم ردود الفعل داخل لبنان على إعلان الاستقالة:

ردود الفعل
  • رئاسة الجمهورية اللبنانية: الرئيس عون مقتنع بضرورة إحداث صدمة إيجابية وتأليف حكومة قادرة على مواجهة التحديات.
  • رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط، غرد قائلاً: "منذ اللحظة الأولى دعوت إلى الحوار، وعندما رفضت الاستقالة ساد موقف من التململ والانزعاج صفوف الحزب الاشتراكي، وتحملت الكثير".
  • جنبلاط تابع عبر تويتر "لكن في هذه اللحظة المصيرية، وبعد إعلان الحريري استقالة الحكومة بعد أن حاول جاهدا الوصول إلى تسوية، وحاولنا معه، فإني أدعو مجددا إلى الحوار والهدوء".
  • رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رحب بتقديم رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، استقالته تجاوبا مع مطالب الاحتجاجات، داعيا إلى تشكيل حكومة تكنوقراط.
  • جعجع قال في بيان: "حسنا فعل الرئيس سعد الحريري بتقديم استقالته واستقالة الحكومة تجاوبا مع المطلب الشعبي العارم بذلك".
  • جعجع أضاف" "المهم الآن الذهاب نحو الخطوة الثانية والأساسية والفعلية المطلوبة للخروج من أزمتنا الحالية، ألا وهي تشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين مستقلين تماما عن القوى السياسية".
  • جعجع دعا المؤسسات الأمنية المعنية إلى الحفاظ على سلامة المتظاهرين "بعد الاعتداءات الشنيعة التي تعرضوا لها اليوم، في وسط بيروت".
  • وزيرة الداخلية في الحكومة المستقيلة ريّا الحسن قالت في تغريدة على تويتر إن "استقالة سعد الحريري كانت ضرورية لمنع الانزلاق نحو الاقتتال الأهلي الذي شهدنا خطره اليوم وسط بيروت".
  • نائب رئيس مجلس النواب اللبناني قال للجزيرة إن "استقالة الحريري هي مدخل لحل الأزمة الحالية".
  • نائب رئيس مجلس النواب اللبناني: "أنا متعاطف مع مطالب الحراك الشعبي وبقي تنفيذ الورقة الإصلاحية".
  • نائب رئيس مجلس النواب اللبناني للجزيرة: "رئيس الجمهورية لا يستقيل وسيكمل مدته المقررة بست سنوات".

خلفيات
  • استقالة الحريري جاءت في اليوم الثالث عشر للاحتجاجات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية للمطالبة بإسقاط النظام وتشكيل حكومة إصلاحية بعيدة عن الطبقة السياسية الحاكمة.
  • بدأت الاحتجاجات في 17 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، رفضًا لمشروع حكومي لزيادة الضرائب على المواطنين في موازنة 2020، قبل أن ترفع سقف مطالبها أيضًا إلى استعادة الأموال المنهوبة، ومكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين، وفق المحتجين.
  • منذ اليوم التالي لاندلاع المظاهرات، أقفلت معظم المؤسسات الرسمية والخاصة في لبنان، على رأسها المؤسسات التعليمية والمصارف، في ظل إضراب عام يفرضه المتظاهرون عبر قطع الطرق الرئيسية، لا سيّما الطريق السريع الساحلي الذي يربط المدن الرئيسية ببعضها.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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لبنان
وليد جنبلاط
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