التطبيع الإماراتي الإسرائيلي
الاثنين 17 أغسطس 2020 00:06

لبلورة اتفاقية التطبيع.. قناة إسرائيلية: رئيس "الموساد" يزور الإمارات

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
وكالات
يتوجه رئيس الموساد (جهاز الأمن الخارجي الإسرائيلي) يوسي كوهين، إلى الإمارات؛ لبحث تفاصيل اتفاقية التطبيع بين البلدين، حسب إعلام عبري.

وذكرت قناة "مكان" الإسرائيلية الرسمية، أنه "من المتوقع أن يتوجه كوهين، الأحد، إلى أبو ظبي للقاء ولي عهدها محمد بن زايد، بهدف بلورة تفاصيل اتفاقية التطبيع التي سيتم توقيعها بين إسرائيل والإمارات".

وفي السياق ذاته، نقلت القناة عن مصدر إماراتي رسمي، لم تسمه، قوله إن "النية تتجه إلى فتح سفارتين في الدولتين فور توقيع الاتفاقية باعتبار هذه الخطوة تجسيدا للتطبيع".

وأضاف المصدر أنه "من البديهي بالنسبة للطرفين ألا تفتح سفارة الإمارات في مدينة القدس".

وتابع: "العلاقات بين الدولتين سيتم تطويرها في عدة مجالات هي التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والطبي والثقافي بالمرحلة الأولى مما سيؤدي حتما إلى إقامة علاقات دبلوماسية".

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، الذي أعلن عنه الخميس، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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