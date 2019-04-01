لبحث التهدئة.. ميلادينوف يلتقي هنية والوفد المصري يعود لغزة

هنية يلتقي بمنسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف قدس برس

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، ظهر الاثنين، بمنسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، في إطار الجهود الرامية لتثبيت التهدئة مع "إسرائيل".

ووصل ملادينوف، ظهر اليوم، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمالي القطاع، برفقة عدد من مساعديه، لعقد لقاءات مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وأطراف أممية بغزة. وفود متلاحقة: مصدر مسؤول بحركة حماس لـ"الجزيرة مباشر": ملادينوف اجتمع برئيس المكتب السياسي هنية وعدد من قيادات الحركة بمنزل هنية غرب غزة.

المصدر: ملادينوف جاء لنقاش بعض المشروعات الدولية التي جرى الاتفاق على تنفيذها في قطاع غزة في إطار تفاهمات الهدوء.

المسؤول في "حماس": ملادينوف سيبلغ حركة حماس بالموافقة الإسرائيلية على بدء تنفيذ المشاريع بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية "الكنيست" المزمع عقدها في 9 أبريل/نيسان المقبل.

المصدر: وفد أمني مصري سيصل غزة خلال ساعات، وقد يعقد لقاء ثلاثي يجمع ملادينوف والوفد المصري وقيادة حماس خلال اليوم أو غدا.

المسؤول: حماس أبلغت جميع الأطراف أن أي تأخير في تنفيذ التفاهمات، سيؤدي إلى أخذ المنطقة لتصعيد جديد، لا يمكن تحديد نتائجه.

الكاتب والمحلل السياسي شرحبيل الغريب لـ"الجزيرة مباشر": تتابع كل الأطراف المعنية اتفاق تثبيت التهدئة مع الاحتلال ضمن مساعٍ دولية لتخفيف أزمات قطاع غزة، وزيارة ميلادينوف ولقاء السيد إسماعيل هنية تأتي في هذا الإطار.

الغريب: نجاح هذه الزيارات مرهون بمدى قدرة الأطراف على ايجاد استراتيجية جديدة تلزم الاحتلال بتنفيذ بنود التهدئة وإيجاد حلول أكثر عمقًا لسكان قطاع غزة.

الغريب: ستشهد غزة خلال الأيام القليلة القادمة زيارات أخرى أولها للوفد الأمني المصري لتسليم الجداول والخرائط الزمنية للبدء الفعلي لتنفيذ تفاهمات التهدئة، فيما ستشهد زيارة أخرى للسفير القطري محمد العمادي للإعلان عما ستتكفل به قطر ضمن بنود اتفاق التهدئة ورعاية المشاريع المتعلقة بالكهرباء ومساعدات الفقراء والأدوية وبعض المشاريع الأخرى. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز على متظاهرين بمليونية العودة (رويترز) تطورات ميدانية: جيش الاحتلال الإسرائيلي سمح للصيادين الفلسطينيين بالدخول لبحر غزة بعد إغلاق دام أسبوع، فيما وسع مساحة الصيد لتبلغ في أقصى حد لـ 15 ميلا بحريًا، وهذه تعد المرة الأولى التي يصل فيه حد الصيد لهذه المساحة منذ سنوات طويلة.

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