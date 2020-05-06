لا نفقات ولا تأمين صحي.. استغاثات من طلاب سعوديين بأمريكا (فيديو)
وقال الطالب فيصل ظرفي" أرجوا النظر في معاناتي ومعاناة إخواني الدارسين على حسابهم الخاص" بسبب الرسوم الدراسية والتأمين الصحي والنفقات الشخصية.
أرجوا النظر في معاناتي و معاناة إخواني الدارسين على حسابهم الخاص@S_S_Students@selen_1422 @makkahnp@Lina_toaimy@HamadMAlSheikh@MinisterVice@khalid76#كورونا_والدارسين_علي_حسابهم pic.twitter.com/SBrkSQRGNy— فيصل (@Jaguar73446591) May 5, 2020
وأوضح الطالب الذي يدرس في جامعة تكساس على نفقته الخاصة، أنه تم رفض طلبه بسبب شرط القبول الذي تم سابقا وهو الدراسة في"أفضل 100 جامعة في العالم"، بعد أن أكمل جل ساعات الدراسة المطلوبة ولم يتبق له سوى عام واحد على التخرج.
وقال إن شرط القبول المسبق والذي يتمثل في ضرورة أن تكون الدراسة في" أفضل 100 جامعة" يؤدي بالكثير من الدارسين على نفقتهم الخاصة إلى الرجوع من نصف الطريق قبل إكمال دراستهم، وذلك بسبب التكلفة العالية للدراسة في هذه الجامعات والمنافسة العالية في الدخول إليها.
طلاب يتفاعلون
قال حساب باسم سامي "متأثرين من جائحة كورونا ونحن دارسين في جامعات موصى بها، وشرط المئة جامعه عائق لتحقيق الحلم بمحدودية الجامعات لإكمال الدراسة".
وأوضح" الطلاب الدارسين على حسابهم الخاص هم بأشد الحاجة إلى التأمين الطبي عامةً في الغربة وخاصةً في هذه الأزمة، يوجد عوائل لديها أطفال مرضى وغير قادرين على إيفاء رسوم المستشفيات، نتمنى من المسؤولين إعادة النظر و إعطاء التأمين الطبي لجميع الطلاب.
#كورونا_والدارسين_علي_حسابهم— وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) May 5, 2020
الطلاب السعوديون الدارسون في الخارج على نفقتهم الخاصة يشتكون معاناتهم بعد كورونا وقلقهم من صعوبة الاستمرار نظرًا لضائقة مالية تمنع من دفع رسومهم الدراسية والشخصية ويناشدون بإعادة النظر في شرط (أفضل مئة جامعة في العالم) لإتمام دراستهم مع المبتعثين. pic.twitter.com/x4HhpVdxdo
وكتب حساب هيومن" مشكلتنا في غياب جهة توصل معاناتنا.. مع أطفالي بدون راتب وبدون تأمين طبي.. معدلي عال ونشرت بحثا علميا ومع هذا الوزارة ترفض بسبب شرط 100 جامعة".
وناشد أحد الطلاب ويدعى عبدالمحسن بالقول "يا خادم الحرمين ارجو من الله العلي القدير أن يطيل لنا في عمرك و يمدك بالصحة و العافية نحن أبناؤك في الولايات المتحدة نعاني ضيق العيش من هذة الأزمة بعد أن فقدنا أعمالنا و لم نحصل على أي مساعدات من وزارة التعليم. أرجوكم النظر في أمرنا حفظكم المولى".
وتابع "الله وحدة يعلم بالحال ولولا أنني لم أفقد عملي في جامعتي بسبب هذه الأزمة وهو مصدر دخلي الوحيد لما طلبت المساعدة من أحد على الإطلاق وضعنا جدا صعب والله لا يحطك في هذا الموقف. لا نقدر نرجع و لا نقدر ندفع إيجار و لا نقدر نشتري مواد غذائية".
#كورونا_والدارسين_علي_حسابهم #مجلس_الوزارء نموذج من المعنين ... فهل من معين بضم طلاب دارسين على حسابهم والغاء ال ١٠٠ جامعه..— Abu Meshari USA (@AbuMeshariUSA) May 6, 2020
#كورونا_والدارسين_علي_حسابهم الطلاب الدارسين على حسابهم الخاص هم بأشد الحاجه الى التأمين الطبي عامةً في الغربه وخاصةً في هذه الأزمه، يوجد عوائل لديها اطفال مرضى وغير قادرين على إيفاء رسوم المستشفيات، نتمتى من المسؤولين إعادة النظر و إعطاء التأمين الطبي لجميع الطلاب— Sami (@Sami98945351) May 5, 2020
اخي الكريم..الله وحدة يعلم بالحال ولولا انني لم افقد عملي في جامعتي بسبب هذه الأزمة وهو مصدر دخلي الوحيد لما طلبت المساعدة من احد على الإطلاق وضعنا جدا صعب والله لا يحطك في هذا الموقف.— AbdulMohsen (@mohsen_ksa_sacm) May 6, 2020
لا نقدر نرجع 🇸🇦 و لا نقدر ندفع ايجار و لا نقدر نشتري مواد غذائية #كورونا_والدارسين_علي_حسابهم
يا خادم الحرمين ارجو من الله العلي القدير ان يطيل لنا في عمرك و يمدك بالصحة و العافية نحن ابنائك في الولايات المتحدة نعاني ضيق العيش من هذة الأزمة بعد ان فقدنا اعمالنا و لم نحصل على اي مساعدات من وزارة التعليم. ارجوكم النظر في امرنا حفظكم المولى 🇸🇦 #كورونا_والدارسين_علي_حسابهم pic.twitter.com/Oew6Kcb93W— AbdulMohsen (@mohsen_ksa_sacm) May 6, 2020
#كورونا_والدارسين_علي_حسابهم الضرر الذي تسببت به الأزمة بنا لايمكن ان يقدر، المعاناة التي نعانيها نحن الطلاب في الخارج من الاقسى ولكن لازال لدينا أمل بأن فرج الله قريب.. نرجو النظر في أمرنا @Hatim_Almarzoky— Sami (@Sami98945351) May 5, 2020
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