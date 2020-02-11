لا لبضائع الإمارات.. قطريون يردون على قرار عودة بريد الإمارات للدوحة
السؤال الأهم:— مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) February 10, 2020
من "عديم الكرامة" اللي بيطلب منكم بعد الغدر والحقد والغل اللي أظهرتوه لنا أمام العالم؟
من اللي لازال يثق فيكم بعد الغدر والخيانة؟
هنا مربط الفرس . . pic.twitter.com/8FbVRdAVhN
واستأنفت الإمارات خدمة البريد مع قطر بعد نحو ثلاث سنوات من تعليقها بسبب الأزمة الخليجية. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب اجتماع بين أطراف الخلاف ووكالة البريد التابعة للأمم المتحدة.
وبدأت الخدمات غير المباشرة في التاسع من فبراير/ شباط الجاري بنقل البريد عبر سلطنة عمان وفقا لمذكرة من هيئة البريد الإماراتية الحكومية أرسلت إلى هيئات بريد أخرى.
ولم يتضح على الفور سبب استئناف الخدمة وسط الخلاف الذي طال أمده.
ما بني على باطل فهو باطل!— مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) February 10, 2020
هذه ليست أول الخسائر ولن تكون الأخيرة!
ما يحدث للإمارات المتغطرسة نتيجة المكابرة والغرور 👇🏻اللهم لا شماتة
#الإمارات #مبز pic.twitter.com/pTJBbHNF1v
وبرر المغردون عبر وسم "لا لبضائع الإمارات"، رفضهم التعامل مع بضائع الإمارات بسبب مشاركتها في حصار قطر ومنع المواد الأساسية عنها.
بعد حصارنا ومحاولة تجويعنا الان يبعثون بمسجات لنا لكي نتعامل معهم تجارياً ، الحذر يا هل قطر لاتثقوا بالفجار ...#لا_لبضائع_الامارات pic.twitter.com/Wl9m8zYo6b— ﮼بدر﮼العتيبــــــــي (@QtrMilan) February 10, 2020
شخصياً اتخذت قراري بمقاطعة البضائع الإماراتية والإسرائيلية منذ فترة طويلة وقبل الحصار بزمن واستبدلت ماء العين ومسافي وغلفا بالمياه القطرية والتركية نظراً لمواقف #الامارات المشينة تجاه القضايا الإسلامية وحقوق الإنسان #لا_لبضائع_الامارات— عبدالله الملا @smaismaqtr (@q6r) February 10, 2020
بعد إكتشاف بضائع إماراتية في السوق المحلي نقول لحماية المستهلك عندنا #لا_لبضائع_الامارات ..— بندر مبارك آل شافي (@Bandaralshafi) February 10, 2020
إذا قليصتهم #السعودية ما سلمت من غشهم التجاري شلون تبونهم يصفون لقطر و #اهل_قطر pic.twitter.com/jNKOGugyD5
وأفاد نشطاء في قطر أنهم تلقوا رسائل على هواتفهم وعبر تطبيق واتساب تفيد بعودة خدمة البريد الموجهة إلى الدوحة.
#لا_لبضائع_الامارات لماذا لايتم تكليف خبراء متخصصين من وزارة التجارة والصناعة لمكافحة بضائع دول الحصار والتأكد بعدم التلاعب باختراق الأسواق القطرية لتلك البضايع المغشوشة وضعيفة الجودة— سعد الباكر (@SaadAAlBaker) February 10, 2020
قال أتستبدلون الذي هو ادنى ..
لن تتقبل معدة المستهلك القطري بتلك البضائع بعد التعود على الفخامة
#لا_لبضائع_الامارات شافوا نفسهم خسرانين وقامو يطرشون رسائل على الواتس والخاص اقول والله لو ارخص واحسن سلع عندكم والله اتفل في رسائلكم واردة عليكم لا تعامل مع غدارين ومجرمين— بوسعد١٤٣ (@bosaadaaa) February 10, 2020
نقول بصوت واحد #لا_لبضائع_الامارات pic.twitter.com/6i6y9wRNYQ— ابوراشد (@202qt) February 10, 2020
هي سموم وبلاوي #الامارات وليست بضائع ومن يحاول من التجار التلاعب وخداعنا وادخال هذه القذارة الى بلدنا فهو مجرم ويجب معاقبتة وعدم التساهل معه— ﮼عابر﮼سبيل 🇶🇦 (@qatare34) February 10, 2020
#لا_لبضائع_الامارات
وتفرض الإمارات والسعودية والبحرين ومصر منذ عام 2017 حصارا سياسيا وتجاريا على قطر بسبب اتهامات بأنها ترعى "الإرهاب". وتنفي قطر هذا الاتهام قائلة إن الحصار هدفه تقويض سيادتها.
وقال متحدث باسم الاتحاد البريدي العالمي التابع للأمم المتحدة إن هذه الخطوة جاءت بعد أن عقد الاتحاد اجتماعا مع ممثلي هيئات البريد في قطر والدول الأربع المقاطعة لها في مقر الاتحاد بسويسرا يوم 29 يناير/ كانون الثاني لبحث كيفية تحسين الروابط.
وأضاف "يرى الاتحاد البريدي العالمي أن الموافقة على مناقشة هذه القضايا خطوة إيجابية للغاية.. وكانت المناقشات بمثابة تطور إيجابي وخطوة في الاتجاه الصحيح".
وما زال البريد لا يصل إلى قطر من مصر أو السعودية وفقا لخطوط خدمة العملاء في البلدين.
وأكد موظف ببريد الإمارات استئناف الخدمة لكنه قال إن البريد يرسل فقط بين مكاتب البريد في البلدين.