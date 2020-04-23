"لا تراويح ولا حتى قرآن".. مصريون يطالبون بإقالة وزير الأوقاف
وما زاد الأمر سوءًا تصريح آخر من الوزارة بمنع رفع الزينة على المساجد أو إذاعة قرآن المغرب منها طوال الشهر الفضيل، ما أثار عاصفة غضب وسخط ضد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، مطالبين باستقالته.
اللهم اشرح قلبه إلى الإسلام 😊 pic.twitter.com/CQyiCjbhoM— Rania Ezzat🍒 (@Rania_mostafa) April 22, 2020
ودشن ناشطون على تويتر وسم (#إقالة_وزير_الأوقاف) الذي دخل ضمن الأعلى تفاعلًا في مصر، وطالب مغردون من خلاله بإقالة وزير الأوقاف، كونه "لا يمثل المصريين ولا يستجيب لمطالبهم".
وتساءل بعضهم عن امتناع الوزارة عن رفع الأذان وإقامة الصلاة دون مصلين خلال شهر يتميز بخصوصيته الدينية، وبالرغم من أن هذه الخطوة لن تشكل أي تخوف من انتقال فيروس كورونا، وفق تعبيرهم.
مسخ لن تجد له مثيل— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) April 23, 2020
يمكن أن يتبرأ من دينه
ومن وبلده بل ومن أهله
في سبيل إرضاء الضابط اللي مشغله#اقاله_وزير_الاوقاف
وقال بعضهم، إن كان وقف الجمعة والجماعة في المساجد لعلة التجمع منطقيًا في أزمة كورونا، لكن ما علاقة قرآن المغرب في رمضان حتى تحظره وزارة الأوقاف؟
واستغرب المغردون "تعنت" الوزير المصري ضد رغبتهم في العودة إلى بيوت الله، في الوقت الذي تصور فيه المسلسلات وتزدحم فيه الأسواق والمواصلات في مصر.
وقبل أيام، أقال وزير الأوقاف المصري، المتحدث باسم وزارته، أحمد القاضي، بعد أن تحدث الأخير في مقابلة تلفزيونية عن دراسة إقامة التراويح بالمساجد دون مصلين.
#إقالة_وزير_الأوقاف جمعة لا يصلح لتمثيل وزارة بحجم الأوقاف ولا ان يكون مسئولا في دولة بمكانة مصر ولكن اقترح ان يكون وزيرًا للتنمر علي الشعب في جمهورية من جمهوريات الموز الحلال بين والحرام بين واجراءات السلامة معروفة والقرآن لا ينقل العدوة يا متنمر كفاك تنمر علي المصريين وأحذر— Hatem Abouseer (@hatemhosam) April 23, 2020
#اقاله_وزير_الاوقاف— أحمد الله (@Ahmedmemo112) April 23, 2020
كفايه اهانه لإسلام وكفايه استفزاز لقلوب الناس وكفايه استغلال لضعف الناس وحزنهم فى انكم تهونوا الاسلام أمامنا.فى وقتنا الحاضر منعتونا من اقامه شعائر الإسلام فى المساجد وفى الغد اعلم لو سكتنا عن انتهاكاتكم للكرامه المسلمين والمذله للدين هتمنعونا من الصلاه نهائيا
#اقاله_وزير_الاوقاف اتمنعت الصلاة فى المساجد بسبب الحد من انتشار الفيروس .. قلنا تتعمر البيوت بالايمان وببركة الصلاة فيها بجماعة كأسرة— Ibrahim abbas (@Iprahim071) April 23, 2020
لكن ايه الضرر اللى ممكن يحصل من اذاعة قرآن المغرب قبل الاذآن كالعادة بالشهر الكريم !! pic.twitter.com/ERqtQ25vdU
صلوا في رحالكم..وانزلوا شغلكم— Ahmed gaber (@Ahmedga28472741) April 23, 2020
صلوا في رحالكم.. وركبو المترو فوق بعضكم
صلوا في رحالكم.. والبنك مفيهوش عدوي لكم
صلوا في رحالكم.. وتكدسوا في اسواقكم صلوا في رحالكم.. واتحشروا في قطارتكم
صلوا في رحالكم.. وصوروا افلامكم ومسلسلاتكم
صلوافي رحالكم.. وعملواما يحلوا لكم #اقاله_وزير_الاوقاف
الراجل ده هدفه بس يقلل الشعائر فى مصر تحس انه بجد عايز يقفل المساجد باقي العمر #اقاله_وزير_الاوقاف— Mohamed AL-Maghraby (@MohamedMh170251) April 23, 2020
حد ضحك عليه وقلة ان وزير الاوقاف شغلتة بيوقف الحاجات الحلوة في المساجد برمضان....!— هشــام حكمي (@Abo3yham) April 23, 2020
#اقاله_وزير_الاوقاف pic.twitter.com/4bXBg4gw6k