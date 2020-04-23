فيروس كورونا
الخميس 23 أبريل 2020 16:07

"لا تراويح ولا حتى قرآن".. مصريون يطالبون بإقالة وزير الأوقاف

وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة
مواقع التواصل
عبر مصريون عن استيائهم من تشديد وزارة الأوقاف على غلق المساجد خلال شهر رمضان، والامتناع عن فتحها للأئمة فقط لإقامة صلاة التراويح دون مصلين.

وما زاد الأمر سوءًا تصريح آخر من الوزارة بمنع رفع الزينة على المساجد أو إذاعة قرآن المغرب منها طوال الشهر الفضيل، ما أثار عاصفة غضب وسخط ضد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، مطالبين باستقالته.

ودشن ناشطون على تويتر وسم (#إقالة_وزير_الأوقاف) الذي دخل ضمن الأعلى تفاعلًا في مصر، وطالب مغردون من خلاله بإقالة وزير الأوقاف، كونه "لا يمثل المصريين ولا يستجيب لمطالبهم".

وتساءل بعضهم عن امتناع الوزارة عن رفع الأذان وإقامة الصلاة دون مصلين خلال شهر يتميز بخصوصيته الدينية، وبالرغم من أن هذه الخطوة لن تشكل أي تخوف من انتقال فيروس كورونا، وفق تعبيرهم.

وقال بعضهم، إن كان وقف الجمعة والجماعة في المساجد لعلة التجمع منطقيًا في أزمة كورونا، لكن ما علاقة قرآن المغرب في رمضان حتى تحظره وزارة الأوقاف؟

واستغرب المغردون "تعنت" الوزير المصري ضد رغبتهم في العودة إلى بيوت الله، في الوقت الذي تصور فيه المسلسلات وتزدحم فيه الأسواق والمواصلات في مصر.

وقبل أيام، أقال وزير الأوقاف المصري، المتحدث باسم وزارته، أحمد القاضي، بعد أن تحدث الأخير في مقابلة تلفزيونية عن دراسة إقامة التراويح بالمساجد دون مصلين.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

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