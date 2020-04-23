"لا تخرجي هناك فيروس".. طفلة تمنع جدتها من مغادرة المنزل (فيديو)
وأظهر المقطع محاولة الطفلة عائشة (3 سنوات)، وشقيقتها، منع الجدة من مغادرة المنزل والتشبث بها وشدها للداخل، في حين تحاول جدتهما الخروج.
وقالت الطفلة لجدتها "لا تذهبي، ممنوع الخروج"، فسألتها الجدة "لماذا؟"، لترد عليها الطفلة "هناك فيروس في الخارج. هكذا قال لي أبي"، فقالت الجدة "سأخرج ماذا سيحدث هل سأموت؟ هل ستحزنين ياصغيرتي"، لترد الطفلة "نعم، لا تذهبي أرجوكِ".
طفلة تركية تمنع جدتها من مغادرة المنزل بسبب كورونا.. ممنوع! أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل في تركيا الدهشة من تصرف الطفلة "عائشة" التي تبلغ من عمرها ٣ سنوات، وهي تمنع جدتها من مغادرة المنزل بسبب فيروس كورونا.
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ورغم أن الطفلة صغيرة لا تعرف معنى الفيروس ب
في الأساس، إلا أن ثقتها في كلام أبيها دفعتها بالفطرة والبراءة للخوف على جدتها من الفيروس الذي أودى بحياة عشرات الآلاف حول العالم.
وبلغ عدد إصابات كورونا في تركيا أكثر من 98 ألف حالة، توفي منهم 2376 وتعافى أكثر من 16 ألفًا. وعالميًا تجاوز عدد الإصابات المليونين و600 ألف توفي منهم أكثر من 184 ألفًا وتعافي ما يزيد عن 722 ألفًا.