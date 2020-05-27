الولايات المتحدة
الأربعاء 27 مايو 2020 11:09

"لا أستطيع التنفس".. اللحظات الأخيرة لرجل أسود قتلته الشرطة الأمريكية (فيديو)

اللحظات الأخيرة لرجل أسود قتلته الشرطة الأمريكية
مواقع التواصل
فصل أربعة من عناصر الشرطة في ولاية مينيسوتا الأمريكية بسبب وفاة رجل أسود، بعد أن تم تداول مقطع فيديو يظهر فيه الرجل وهو يتم الضغط على عنقه أثناء اعتقاله.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، شوهد شرطي يضع ركبته على عنق رجل يتلوى على الأرض.

وتوفي الرجل، الاثنين، بينما كان ضابط شرطة في مينيابوليس يطرحه على الأرض ويضع ركبته على عنقه لحوالي 8 دقائق.

وقال الرجل بينما كان الشرطي يضغط بركبته على عنقه لدقائق: "لا أستطيع التنفس.. لا أستطيع التنفس!". 

ويُظهر مقطع فيديو للحادث أن ضابط شرطة أبيض يطرح رجلًا أسودا مثبتًا على الأرض بجوار الإطار الخلفي لسيارته الدورية واضعا ركبته على عنق الرجل، والرجل يصيح: أرجوك، أرجوك ، أرجوك ، لا أستطيع التنفس" ، يطلب الرجل. "معدتي تؤلمني. رقبتي تؤلمني. أرجوكِ أرجوكِ. لا أستطيع التنفس.

وبدا أن الرجل فقد الوعي بينما ظل الشرطي يضغط بركبته على عنقه وصرخ المارة في الشرطي لكي يتوقف عن ذلك.

 وقال عمدة مينابوليس، جاكوب فراي الثلاثاء في تغريدة عبر تويتر، إنه تم فصل أربعة شرطيين تورطوا في ذلك الحادث.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الضحية يدعى جورج فلويد، وهو في الأربعينيات من العمر.

أنفه ينزف

وحث المواطنون الضابط على النزول من فوق الرجل، قائلين: أنت توقف تنفسه الآن، هل تعتقد أن هذا رائع؟"، "أنفه ينزف. انظر إلى أنفه!"، والضابط لا يتزحزح لحوالي 8 دقائق قبل وصول المسعفين ووضع الرجل على نقالة.

وقال أحد الأشخاص الذين سجلوا الحادث: "بدا الرجل ميتاً بالفعل حتى قبل وصول سيارة الإسعاف إلى هناك. كان يحاول بوضوح إخبارهم أنه لا يستطيع التنفس، وتجاهلوه".

قتل مروع

وقال محامي عائلة المتوفى بنيامين كرومب في بيان: "شاهدنا جميعًا القتل المروع لجورج فلويد في شريط فيديو بينما توسل الشهود لضابط الشرطة لأخذه إلى سيارة الشرطة والنزول من عنقه. هذا الاستخدام المسيء والمفرط واللاإنساني للقوة كلف حياة رجل كان محتجزًا من قبل الشرطة لاستجوابه عن تهمة غير عنيفة ".

وأضاف كرومب: "سنسعى لتحقيق العدالة لعائلة جورج فلويد، حيث نطالب بإجابات من قسم شرطة مينيابوليس". "كم عدد الوفيات من السود سيموتون حتى ينتهي التمييز العنصري والاستهتار بحياة السود من قبل الشرطة".

وقالت شرطة مينيابوليس في بيان أمس الثلاثاء إن الضباط تلقوا بلاغ عن تزوير، ووجدوا المشتبه به في سيارته. وقالت الشرطة إنه خرج من السيارة عندما أُمر بذلك، ولكن بعد ذلك قاوم الضباط.

وقال البيان ان "الضباط تمكنوا من ادخال المشتبه به في الأغلال إلا أنه كان يعاني طبيا".

وأضاف البيان"استدعى الضباط سيارة إسعاف. وتم نقله إلى مركز مقاطعة هينيبين الطبي حيث توفي بعد ذلك بوقت قصير."

المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية
إن بي سي نيوز
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الشرطة
قتل
أمريكا
السود

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