مصر وروسيا
الاثنين 29 مايو 2017 20:47

لافروف يدعو مصر لضمان سلامة الطيران قبل استئناف الرحلات الجوية

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (الاثنين) مصر إلى ضمان سلامة الطيران قبل استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا، كما تطالب القاهرة.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري إن موسكو لم تضع شروطا جديدة لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى مصر.

وعلقت الرحلات الجوية بين روسيا ومصر في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بعد أن انفجرت طائرة ركاب روسية وتحطمت فوق شبه جزيرة سيناء، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 224 شخصا.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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روسيا
سيرغي لافروف
سامح شكري
رحلات جوية
الطائرة الروسية المنكوبة

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