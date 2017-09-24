أمريكا وروسيا
الأحد 24 سبتمبر 2017 14:19

لافروف: واشنطن لن تقصف كوريا الشمالية

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
غيتي
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الولايات المتحدة لن تقصف كوريا الشمالية لأنها متأكدة من امتلاكها أسلحة نووية.

وأضاف لافروف في تصريحات لقناة روسية أن "الولايات المتحدة، قصفت العراق بعد أن توفر لديها معلومات دقيقة أنه لا توجد أية أسلحة للدمار الشامل في هذا البلد".

ويرى الوزير الروسي أن الأمريكيين لن يقصفوا كوريا الشمالية، لأنهم يعرفون بدقة أنه توجد لديها قنابل نووية، وجميع بلدان العالم توافق على هذا التحليل.

وأشار إلى أن "العالم قد يسقط في حفر لا يمكن التنبؤ بها إذا لم تدرك الولايات المتحدة ذلك".

وحذر من أن "كل ذلك قد يضر عشرات وحتى مئات آلاف المواطنين الأبرياء في الكوريتين الجنوبية والشمالية وكذلك في اليابان وروسيا والصين".

المصدر
الأناضول
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روسيا
الولايات المتحدة
كوريا الشمالية
سيرغي لافروف

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