الولايات المتحدة
الخميس 9 يوليو 2020 17:02

لاعب ينقذ طفلا لحظة رميه من مبنى محترق (فيديو)

استطاع فيليب بلانكس الإمساك بالطفل قبل أن يسقط على الأرض من الطابق الثالث المشتعل
استطاع فيليب بلانكس الإمساك بالطفل قبل أن يسقط على الأرض من الطابق الثالث المشتعل
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انتشر فيديو على موقع فيسبوك، يظهر إنقاذ البطل فيليب بلانكس، لاعب كرة القدم الأمريكية الجامعية السابق، طفل صغير ألقته والدته من أعلى مبنى محترق في مدينة فينيكس بولاية أريزو

حيث ركض فيليب بلانكس، 28 عاما، إلى المنزل في فينيكس يوم 3 يوليو/حزيران الماضي حافي القدمين بعد سماع نداءات للمساعدة، وتمكن من الإمساك بصبي يبلغ من العمر ثلاث سنوات ألقت به والدته من مبنى محترق قبل وفاتها في الحريق.

وقال بلانكس، في تصريحات لوسائل إعلام، أن الأمر كله "غريزة"، مضيفًا "لم يكن هناك الكثير من التفكير، لقد تفاعلت مع النداءات في نفس اللحظة، وفعلت ذلك في نفس اللحظة".

وأضاف كان الطفل "يدور في الهواء مثل المروحة" عندما سقط.

وتابع "لقد فعلت ما بوسعي، رأس الطفل سقطت بشكل مثالي على كوعي". 

واستدرك "أعرف كيف أمسك (الأشياء)، تعلمت كيف أمارس كرة القدم، لذا سأعطي بعض الفضل لكرة القدم ".

وعن وفاة والدة الطفل في الحريق من أجل إنقاذه، قال "إنها البطل الحقيقي للقصة لأنها قدمت التضحية النهائية لإنقاذ أطفالها".

ويعمل بلانكس حاليا في مجال الأمن، وكان لاعبا سابقا لكرة القدم الأمريكية في الجامعة، كما عمل أيضا بالبحرية الأمريكية.

ونُقل الطفل وأخته البالغة من العمر ثماني سنوات إلى المستشفى وهما مصابان بحروق، ولكن من المتوقع أن ينجو الطفلان.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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