كرة قدم
الخميس 20 أغسطس 2020 15:57

لاعب كرة مصري سابق يطالب بفرض ضرائب 75 في المئة على أجور اللاعبين

أثارت تصريحات ميدو جدلا واسعا ورأى كثيرون أنه يهدف لإثارة "ضجة" إعلامية فقط
أثارت تصريحات ميدو جدلا واسعا ورأى كثيرون أنه يهدف لإثارة "ضجة" إعلامية فقط
مواقع التواصل
طالب نجم ومدرب نادي الزمالك السابق أحمد حسام الشهير بـ "ميدو" بفرض ضرائب مضاعفة على العقود المرتفعة للاعبي كرة القدم لتعود بالفائدة على المواطن الفقير.

وأوضح أنه يجب على الحكومة المصرية فرض ضرائب بنسبة 75 في المئة على لاعبي الدوري المصري ومن تتخطي رواتبهم 20 مليون جنيها سنويا.

وقال ميدو في برنامجه "أوضة اللبس" الذي يذاع على إحدى الفضائيات المصرية "الدولة لازم تستفيد من الأرقام دي، في ناس غلابة مش لاقية تاكل، لأن المفروض إن الدولة ترد فلوس الضرائب للمواطن الغلبان في حياته البسيطة والخدمات اللي بتقدم له".

وقارن ميدو بين أجور لاعبي كرة القدم في مصر ونظرائهم في دول أخرى مثل تونس والمغرب موضحا أن اللاعبين في مصر يتقاضون مبالغ "خرافية" لا تتناسب مع المستوى المتدني للدوري المصري.

وتابع ميدو بقوله إن أعلى قيمة تسويقية للاعبي كرة القدم في إفريقيا ينتمون إلى  اندية مصرية هي الأهلى والزمالك وبيراميدز.

وكتب ميدو أمس الأربعاء مجموعة تغريدات على حسابه الرسمي بـ "تويتر" شرح فيه وجهة نظره حول اقتراحه.

وقال ميدو "اقتراحي بالأمس بفرض ضرائب تصل لـ 75% لأي لاعب أو مدرب أو إعلامي يتخطى دخله السنوي 20 مليون جنيه حتى تستفيد الدولة من هذه المرتبات الخيالية التي يتقاضاها البعض. هو ده اللي بيحصل في فرنسا، في فرنسا أي لاعب يتقاضى أكثر من مليون يورو يدفع 75% من راتبه للدولة".

وأضاف "أتمنى أن يصل كلامي للسيد وزير الرياضة ويتم التحرك في أسرع وقت ممكن لتقديم مقترح للبرلمان بتنفيذ مشروع قانون يلزم أي لاعب أو مدرب أو إعلامي يتقاضى أكثر من 20 مليون جنيه في الموسم بدفع نسبه تتعدى 50% من راتبه للدولة من خلال وضعه تحت شريحة ضريبية تسمح للدولة بذلك".

وتابع "سأخصص حلقة لسيادتكم بعرض متوسط أجور اللاعبين والمدربين في المغرب إحدى الدول المتقدمة في كرة القدم ودوري استطاع أن يوجد منه 3 فرق في المربع الذهبي لدوري الأبطال والكونفدرالية ومقارنتها بمصر، في المغرب يتقاضى اللاعبون متوسط 35% مما يتقاضاه اللاعبين في مصر".

وأثارت هذه التصريحات الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، بسبب ارتفاع أجور اللاعبين وما وصفوه بالأرقام الخيالية، خاصة بعد انضمام اللاعب رمضان صبحي لنادي براميدز.

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام مصرية
خدمة سند
كلمات مفتاحية
أحمد حسام "ميدو"
الدوري المصري
أجور
فرض ضرائب

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