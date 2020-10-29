الرسوم المسيئة للنبي
الخميس 29 أكتوبر 2020 19:37

لاعب فرنسي مخاطبا ماكرون: "أنا مسلم ولست إرهابيًا"

الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون
غيتي
انتقد اللاعب الفرنسي، عادل رامي (34 عامًا)، تصريحات رئيس بلاده، إيمانويل ماكرون، المناهضة للإسلام، وقال مخاطبا إياه: "أنت ترمي بنا في القذارة."

وأكد رامي في منشور عبر حسابه على "إنستغرام"، رفضه للمواقف الفرنسية المناهضة للإسلام والمسلمين.

ووصف رامي الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، والتي نشرتها مجلة شارلي إيبدو، بـ "الاستفزازية"، معربًا عن حزنه وغضبه إزاء ذلك.

وأردف: "أنا فرنسي مغربي الأصل. أنا مسلم ولست إرهابيًا."

وأوضح أن من ينفّذ الهجمات في فرنسا، ليسوا من المسلمين، وأن الساسة في بلاده لا يريدون فهم هذا الجانب.

وتابع: "ماكرون! أنت ترمي بنا في القذارة. فرنسا تعني التنوّع. أنا منزعج بسبب استفزازات ورسوم شارلي إيبدو، وبسبب الممارسات المتعلقة بالمسلمين. مفهوم؟"، مختتمًا بقوله: "أنا حزين جدًا، هذه كارثة."

اللاعب الفرنسي من أصل مغربي عادل رامي
اللاعب الفرنسي من أصل مغربي عادل رامي


وخلال الأيام الماضية، شهدت فرنسا نشر صور ورسوم كاريكاتيرية "مسيئة" للنبي محمد على واجهات بعض المباني، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.

وقال ماكرون، في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إن بلاده لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتيرية"، ما ضاعف موجة الغضب في العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.

وتعاقد نادي سوتشي الروسي في فبراير/شباط الماضي مع رامي في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم الجاري.

وسبق لرامي اللعب مع أندية عدة أبرزها ميلان الإيطالي، وإشبيلية الإسباني، وأولمبيك مارسيليا، وكانت آخر تجربة له في تركيا مع فنربخشه.

ومثّل المنتخب الفرنسي في 36 مباراة، وتوِّج معه بلقب بطولة كأس العالم في روسيا عام 2018.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

اقرأ أيضا

Thumbnail
فرنسا.. الكشف عن هوية منفذ هجوم نيس والمكان الذي أتى منه
Thumbnail
رسائل متبادلة بين فرنسا والسعودية عقب هجومي نيس وجدة
Thumbnail
مصر تغير اسم قرية "رابعة" لـ"30 يونيو".. وناشطون يسخرون
Thumbnail
مقاطعة فرنسا وطائفية ساويرس
Thumbnail
ماكرون: الأمة تقف مع مواطنينا الكاثوليك ضد "الهجوم الإرهابي الإسلاموي"

الأكثر قراءة

  1. مقتل جنديين عراقيين و4 انتحاريين حاولوا اقتحام معسكر شرقي ديالى
  2. الأمن السعودي يسقط طائرة من دون طيار قرب قصر ملكي
  3. مشروع قانون يجرم اتهام بولندا بالتورط في الهولوكوست
  4. مظاهرات الجزائر تطالب برحيل كل رموز النظام وتغييرات جذرية
  5. آلاف المتابعين وإعجاب رئيس أمريكي.. تركيا تسمح للقطة "جلي" بالبقاء في آيا صوفيا (فيديو)