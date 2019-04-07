لاريجاني: أمريكا هي من أنشأت تنظيم الدولة في العراق

رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني أثناء اللقاء الجزيرة

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، إنه لو قامت الولايات المتحدة بإعلان الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية ستعلن إيران في المقابل الجيش الأمريكي قوة إرهابية.

وأضاف لاريجاني في حديث لـ"الجزيرة" من برنامج "لقاء اليوم"، أن أمريكا هي من أنشأت تنظيم الدولة في العراق، والآن تمارس إرهابا اقتصاديا ضد الشعب الإيراني. أبرز تصريحات لاريجاني: إيران ليست اليوم معتمدة على النفط بشكل كبير مثل سابق الزمان، فالآن اعتمادنا على النفط في موازنتنا أقل من 20%.

لكل استقلال ثمن، خلال فترة الحرب عانينا من عدوان بعض دول المنطقة والولايات المتحدة وفي تلك الفترة وقفنا على أرجلنا وصنعنا الأسلحة.

اليوم أمريكا تسعى للنيل من قدرتنا الصاروخية لأننا حققنا الكثير من الإنجازات في هذا المجال.

يجب أن نكون على علاقة طيبة بكل دول المنطقة، أنتم كقطر هل تتذكرون سوءا من إيران؟

إيران في وقت ما كانت قاعدة أمريكية، فالشاه كان عميلا للولايات المتحدة.

بعد إسقاط شاه إيران بدأت أمريكا بالعدوان ضدنا ولكن إيران ازدادت قوة.

عندما ينصب الرئيس الأمريكي صهره هذا الصبي ويرسله ليصدر الأوامر لدول المنطقة فهذا شيء مخجل، هذا الصبي أكد ترمب أنه عاشق لإسرائيل.

لو قامت الولايات المتحدة بإعلان الحرس الثوري جماعة إرهابية في المقابل سنعلن الجيش الأمريكي قوة إرهابية.

المشاكل الراهنة في إيران ليست كلها بسبب العقوبات الأمريكية، بعض الأزمات يمكن مواجهتها بتعديلات اقتصادية.

الولايات المتحدة تمارس دور إرهابي، لا تريد فقط ممارسة الضغوط على الحكومة الإيرانية بل على الشعب الإيراني.

الأمريكيون أنشأوا تنظيم الدولة في العراق وهذا تصرف إرهابي، والآن تمارس تصرفات إرهابية اقتصادية.

إيران دولة عدد سكانها 80 مليون وإذا انسحبت الدول الأوربية من الاتفاق النووي فإنها تحرم نفسها من السوق الإيراني، فإيران ليست دولة يمكن التغاضي عنها.

إيران لا تتدخل في شؤون أي دولة، نحن بطلب من الحكومة السورية والعراقية ومن أجل محاربة إرهاب "داعش" التي خلقتها أمريكا ساعدناهم.

السعودية تقصف الشعب اليمني منذ سنين، والمرضى وكبار السن كلهم تعرضوا للقصف.

كلام فارغ أن يقال إن إيران طلبت من العراق وساطة مصرية من أجل حل الأزمة مع السعودية.

نحن لا نتدخل في شؤون المنطقة سواء في اليمن أو العراق أو سوريا أو لبنان، وما حدث في لبنان كان نتيجة الاحتلال الإسرائيلي لبيروت وآنذاك نشأ حزب الله لمقاومة إسرائيل، ونحن ندعم المقاومة.

لا نسعى إلى الهيمنة على سوريا وتواجدنا هناك لمحاربة الإرهاب، وإذا طلبت منا أية حكومة مساعدة لدحر الإرهاب نحن سنساعدها.

إهداء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجولان لإسرائيل أمر مخجل، لكن هذه القرار لن يتحقق على أرض الواقع.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يحمل مذكرة تفيد بإعادة فرض العقوبات على إيران بعد أن أعلن انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني خلفيات: أفادت صحيفة (وول ستريت جورنال)، السبت، أن الولايات المتحدة تعتزم إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة "المنظمات الإرهابية" فيما يمثل أول مرة تصنف فيها واشنطن رسميا جيش دولة أخرى على أنه جماعة إرهابية.

مسؤولون أمريكيون قالوا إن من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية هذا القرار يوم الإثنين.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحب العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع قوى عالمية في عام 2015، وأعاد فرض عقوبات على طهران مما أضر بشدة بالاقتصاد الإيراني.

تحاول الدول الأوربية الموقعة على الاتفاق النووي إنقاذه، لكن المرشد الإيراني قال إنهم ليسوا أهلا للثقة.

الاتحاد الأوربي كثف انتقاده لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني لكنه لا يزال ملتزما في الوقت نفسه بالاتفاق النووي. ما هو الحرس الثوري الإيراني؟ الحرس الثوري (باسدران) هو جيش عقائدي أنشئ في 1979 بعد الثورة الإيرانية لحماية الثورة الإسلامية في إيران من التهديدات الداخلية والخارجية، ويتمتع بنفوذ سياسي واقتصادي كبيرين.

يعد الحرس الثوري، أقوى تنظيم أمني في إيران، ويسيطر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد الإيراني كما أنه يحظى بنفوذ كبير في النظام السياسي بإيران.

الحرس الثوري مسؤول عن البرامج الإيرانية للصواريخ الباليستية والبرامج النووية، وقد حذرت طهران من أنها بحوزتها صواريخ يصل مداها إلى ألفي كيلومتر ما يضع إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة في مرمى نيرانها.

يملك الحرس الثوري الإيراني قوة عسكرية مؤلفة بما يقدر بنحو 125 ألف فرد مع وحدات من الجيش والبحرية والجوية ويرفع تقاريره إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.

الولايات المتحدة أدرجت من قبل عشرات من الكيانات والأشخاص في قائمة سوداء لانتمائهم لقوة الحرس الثوري الإيراني، ولكنها لم تدرج القوة نفسها.

وزارة الخزانة الأمريكية صنفت في 2007 فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والذي يمثل وحدته المسؤولة عن العمليات في الخارج "لدعمه للإرهاب"، ووصفته بأنه "الذراع الرئيسية لإيران لتنفيذ سياستها بدعم الإرهابيين والجماعات المتمردة".