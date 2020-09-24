أسعار عملات
الخميس 24 سبتمبر 2020 20:44

لإنقاذ الليرة.. تركيا ترفع معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ عامين

الليرة التركية هبطت إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار الأمريكي
رويترز- أرشيف
رفع البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ سبتمبر/ أيلول 2018 بمقدار نقطتين مئويتين لدعم الليرة التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

ورحب المستثمرون برفع سعر الريبو لأسبوع - فائدة إقراض البنك لمصارف تجارية - من 8,25 بالمئة إلى 10,25.

وهذا أول رفع لسعر الفائدة منذ سبتمبر/ أيلول 2018، ويأتي بعد تسعة قرارات بخفض معدلاتها بعد أن بلغت 24% في يوليو/تموز 2019.

وارتفعت قيمة الليرة مقابل الدولار الأمريكي بنحو واحد بالمئة في غضون دقائق من إعلان البنك، بعدما لامست أدنى سعر لها عند 7,71 في وقت سابق اليوم.

وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس إن القرار "يجب أن يساعد في إعادة تأسيس مصداقية البنك المتعثرة".

وعمدت تركيا لاستخدام احتياطياتها من العملات الصعبة لدعم الليرة التي فقدت قرابة 22 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.    

وقالت وكالة موديز، الإثنين، إن احتياطي تركيا من العملات بلغ أدنى مستوياته في 20 عاما.

وخفضت الوكالة تصنيف أنقرة الائتماني السيادي إلى بي-2، نفس فئة تصنيف دول مثل بوليفيا ومصر.

وحذرت موديز من أن "الحكومة استنفذت تقريبا الاحتياطات التي من شأنها مساعدتها في تجنب أزمة ميزانية مدفوعات محتملة".

وقال البنك المركزي في بيان، الخميس، إن قراره زيادة سعر الفائدة الرئيسية يهدف إلى "إعادة تأسيس عملية خفض التضخم ودعم استقرار الأسعار".    

وارتفعت معدلات التضخم إلى 11,77 بالمئة في أغسطس/ آب مقارنة بـ11,76 في يوليو/ تموز، لكنها بقيت في خانة الرقمين في السنوات القليلة الماضية.

ورفع البنك معدلات الفائدة الرئيسية المرة الأخيرة في سبتمبر/ أيلول 2018 من 17,75 بالمئة إلى 24 بالمئة وسط أزمة عملة في أعقاب توتر العلاقات مع الولايات المتحدة.

المصدر
الجزيرة مباشر
الفرنسية

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