تركيا وسوريا
الأربعاء 4 نوفمبر 2020 22:19

لإجراء عملية فصلهما.. تركيا تنقل توأمين ملتصقين من سوريا (فيديو)

نقلت السلطات التركية توأمين سياميين ملتصقين من مدينة عفرين السورية إلى مستشفى جامعة "مصطفى كمال" بولاية هطاي، بهدف إجراء عملية جراحية لفصلهما.

وولد الرضيعان السوريان قبل 8 أيام في عفرين، بوزن 4.2 كغم، وتم جلبهما الأربعاء بسيارة إسعاف عبر بوابة "غصن الزيتون" في منطقة "كوملو" بولاية هطاي التركية (جنوب).

وقالت طبيبة الأطفال في المستشفى إسراء يازارلي، إن التوأمين وُلدا بعملية قيصرية، وأنهما ملتصقان ببعضهما من البطن.

وأضافت الطبيبة أن لكل منهما قدمان اثنان، ويد واحدة فقط، وأن الكثير من أعضائهما الداخلية ملتصقة ببعضها.

وأشارت إلى أن رئتي وقلبي الرضيعين ملتصقة ببعضها، وقلب أحدهما غير مكتمل النمو، كما يمتلكان معدتين وكبد واحد وكليتين اثنتين فقط.

وأردفت أن الرضيعين يرقدان في العناية المشددة حاليا، لافتة إلى أن المستشفى تقدمت بطلب لإحالتهما إلى مستشفى أكثر تطورا لإجراء عملية فصلهما.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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