طب وصحة
الاثنين 14 سبتمبر 2020 14:08

لأول مرة.. فريق ياباني يطور "قلبا ينبض" بتقنية ثلاثية الأبعاد

غيتي
نجح باحثون يابانيون في تطوير "قلب صغير" ينبض، باستخدام خلايا جذعية جنينية من فأر، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK).

ويقول باحثون إنها المرة الأولى التي يتم فيها تطوير قلب بشكل ناجح بتقنية ثلاثية الأبعاد.

وأنتج الفريق في جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان، بقيادة البروفيسو يشينو فوميتوشي الخلايا الجذعية الجنينية بإضافة بروتين خاص يطلق عليه اسم "لامينين".

وهذه الخلايا الجذعية الجنينية لديها القدرة على التطور في جميع أنواع خلايا الجسم ولديها خصائص مماثلة للخلايا الجذعية المحفزة "آي بي إس".

ويقول الباحثون إن الخلايا شكلت بناء يشبه القلب، بطول نحو ملليمتر، بعد حوالي أسبوعين.

وتردد أن لدى القلب أذين وبطين وينبض مثل القلب الحقيقي ولديه هيكل مماثل لقلب جنين فأر.

المصدر
الألمانية

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