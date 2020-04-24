فيروس كورونا
الجمعة 24 أبريل 2020 20:53

لأول مرة.. عدد المتعافين من كورونا يتجاوز عدد المصابين في تركيا

تعافى في المجمل 21737 شخصا حتى الآن في تركيا من فيروس كورونا
رويترز
أظهرت الأرقام المسجلة في تركيا، اليوم الجمعة، تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا، لعدد الإصابات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وبحسب المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة التركية، بلغ عدد الحالات التي تعافت من الفيروس 3246 فيما بلغ عدد الإصابات 3122.

وأشارت وزارة الصحة، أنّ عدد الذين تماثلوا للشفاء من كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، يشكل 15 % من إجمالي المتعافين.

أما إجمالي عدد الإصابات فبلغ 104 آلاف و912، بعد تسجيل 3122 إصابة جديدة، وهو أعلى إجمالي لأي دولة خارج أوربا والولايات المتحدة.

وتعافى في المجمل 21737 شخصا حتى الآن في تركيا من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 الذي يصيب الجهاز التنفسي.

وحتى مساء اليوم، بلغ إجمالي عدد الوفيات في تركيا 2600 إثر تسجيل 109 حالة وفاة جديدة.

وحتى مساء الجمعة، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على مليونين و800 آلفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 195 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 775 ألفًا آخرين، حسب موقع "وورلد ميترز".

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
تركيا
فيروس كورونا

اقرأ أيضا

Thumbnail
تقرير: ضغوط متزايدة ضد شراء السعودية لنادي نيوكاسل الإنجليزي
Thumbnail
ترمب: تصريحاتي بشأن التعقيم ساخرة والبيت الأبيض يتهم وسائل الإعلام بالتحريف
Thumbnail
كورونا: هيئة طبية أمريكية تحذر من استخدام مضادات الملاريا
Thumbnail
رمضان في زمن الهرج
Thumbnail
فرنسا: تقييد بيع النيكوتين لتجربته في مكافحة كورونا

الأكثر قراءة

  1. تقرير: ضغوط متزايدة ضد شراء السعودية لنادي نيوكاسل الإنجليزي
  2. لأول مرة.. عدد المتعافين من كورونا يتجاوز عدد المصابين في تركيا
  3. ترمب: تصريحاتي بشأن التعقيم ساخرة والبيت الأبيض يتهم وسائل الإعلام بالتحريف
  4. كورونا: هيئة طبية أمريكية تحذر من استخدام مضادات الملاريا
  5. فرنسا: تقييد بيع النيكوتين لتجربته في مكافحة كورونا