فيروس كورونا
الثلاثاء 23 يونيو 2020 14:14

لأول مرة.. صوت الأذان يصدح من المسجد الأعظم في الجزائر (فيديو)

المسجد الاعظم - الجزائر
وسائل التواصل
تداول ناشطون جزائريون على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من أمام المسجد الأعظم ،في العاصمة الجزائر، يوثق للحظة رفع صوت الأذان لأول مرة.

ويعد المسجد الأعظم معلما دينيا مهما في الجزائر و ثالث أكبر مسجد في العالم.

وكان من المرتقب افتتاحه في شهر رمضان الماضي، لكن انتشار فيروس كورونا حال دون ذلك.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أعلن في رسالة عشية شهر رمضان، أنه كان يتمنى افتتاح المسجد بمناسبة الشهر الفضيل لكن الظروف المرتبطة بوباء كورونا حالت دون ذلك.

وبدأت أعمال بناء "المسجد الأعظم" عام 2012، ويعد ثالث أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين، ويتسع لأكثر من 120 ألف مصل، ويضم المسجد 3 طوابق تحت الأرض مساحتها 180 ألف متر مربع، مخصصة لأكثر من 6 آلاف سيارة، وقاعتين للمحاضرات مساحتهما 16 ألف و100 متر مربع، واحدة تضم 1500 مقعد والثانية 300 مقعد.

 وسيضم المسجد مكتبة من ألفي مقعد مساحتها 21 ألف و800 متر مربع.

كورونا في الجزائر

وكشف الدكتور جمال فورار المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة وباء كورونا في الجزائر، أمس الاثنين ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 11920 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 149 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا إلى 852 حالة وفاة، بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة

بينما تماثلت 137 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى 8559  حالة.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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كورونا
الأذان

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