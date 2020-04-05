فيروس كورونا
الاثنين 6 أبريل 2020 00:23

لأول مرة: تراجع حصيلة الوفيات اليومية جراء كورونا في إيطاليا

ممرضتان في وحدة للعناية المركزة بمستشفى في إيطاليا
ممرضتان في وحدة للعناية المركزة بمستشفى في إيطاليا
غيتي
أعلن مسؤولون إيطاليون أنهم قد يعمدون قريبا إلى تخفيف القيود المرفوضة على التنقل في البلاد بعدما تراجعت الحصيلة اليومية لوفيات فيروس كورونا المستجد إلى أدنى مستوياتها منذ أسبوعين.

وسجّلت إيطاليا، الأحد، أدنى حصيلة يومية للوفيات الناجمة عن الفيروس، فضلاً عن انخفاض في عدد الحالات الحرجة لليوم الثاني.

وأعلن الدفاع المدني الإيطالي أنّ عدد المتوفين جراء وباء كوفيد-19 الناجم عن الفيروس في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة بلغ 525 حالة وهي الحصيلة اليومية الأدنى منذ 19 من مارس/آذار الماضي.

كما تشكّل حصيلة الوفيات المسجّلة، الأحد، تراجعا بنسبة 23 بالمئة مقارنا بالحصيلة المعلنة السبت.

وقال مدير المعهد الوطني للصحة سيلفيو بروزافيرو إن "المنحنى بدأ بالانحدار كما بدأ عدد الوفيات بالتراجع".

وأضاف "إذا ما ثبتت (في الأيام المقبلة) صحة هذه البيانات سيتعيّن علينا البدء بالتفكير في المرحلة الثانية"، في إشارة إلى تخفيف الإغلاق التام المفروض في البلاد لمدة شهر.

وحسب الأرقام الرسمية، توفي 15887 شخصا جراء كوفيد-19 في إيطاليا، الدولة الأكثر تضرراً على هذا الصعيد في العالم.

وأعلنت السلطات كذلك عن انخفاض للمرة الأولى في عدد من لا يعانون حالة حرجة ويتلقون العناية الطبية.

وانخفض هذا العدد من 29010 حالات السبت إلى 28949 حالة الأحد.

كما انخفض عدد الحالات الحرجة من 3994 السبت إلى 3977 الأحد.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

اقرأ أيضا

Thumbnail
بسبب كورونا: الصين تصدر مؤنا طبية بقيمة 1.44 مليار دولار
Thumbnail
بريطانيا تطلق سراح 4 آلاف سجين لاحتواء تفشي فيروس كورونا
Thumbnail
المغرب: عفو ملكي عن 5654 سجينا للحد من تفشي كورونا
Thumbnail
إيطاليا تطرح خطة خروج تدريجي من أزمة تفشي فيروس كورونا: ما هي؟
Thumbnail
مصر رفضت استقبال طائرة إسبانية استأجرتها قطر لمصريين يرغبون في العودة

الأكثر قراءة

  1. لأول مرة: تراجع حصيلة الوفيات اليومية جراء كورونا في إيطاليا
  2. بسبب كورونا: الصين تصدر مؤنا طبية بقيمة 1.44 مليار دولار
  3. بريطانيا تطلق سراح 4 آلاف سجين لاحتواء تفشي فيروس كورونا
  4. المغرب: عفو ملكي عن 5654 سجينا للحد من تفشي كورونا
  5. إيطاليا تطرح خطة خروج تدريجي من أزمة تفشي فيروس كورونا: ما هي؟