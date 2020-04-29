فيروس كورونا
الأربعاء 29 أبريل 2020 11:37

"لأجل صحته النفسية".. ساويريس يتحدى الحظر بمصر ويعلن عودته للعمل

الملياردير ورجل الأعمال المصري المعروف نجيب ساويرس
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قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس إنه سيعود للعمل يوم الأحد القادم سواء تم رفع حظر التجول أم لا، وإنه سيراعى الإجراءات الاحترازية.

أعلن ذلك من خلال تغريدة له على تويتر  قال فيها: "أنا قررت راجع المكتب يوم الأحد، واللي عايز يجي (يحضر) يجي، واللي خايف يقعد في البيت،"  موضحًا أنه ملّ من الحجر المنزلي وقرر مزاولة عمله بشكل طبيعي.

وأضاف أنه سيتخذ كل الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات، والتعقيم، وغيره..

وأوضح أنه توصل إلى قرار معاودة حياته بشكل طبيعي لأنه يخاف على صحته النفسية إن بقي في المنزل أكثر من ذلك قائلا: "يا كدا يا مستشفى نفساني".

وتفاعل كثير من المتابعين مع تغريدته الأخيرة، إذ اعتقد بعضهم أنه على حق فيما ذهب إليه، بينما تساءل آخرون عن كيف أن الملياردير ساويرس، وهو  من أغنى أغنياء العالم،  أن يمل ويضجر من الحجر المنزلي؟ معتبرين أن سبب ضجره الحقيقي هو توقف ثروته عن النمو بنفس المعدل السابق.   

 وكان رجل الأعمال المصري قد أثار جدلاً واسعا بدعوته للعودة للعمل للتغلب على الأزمة الاقتصادية المحتملة، واقترح عودة العمال للعمل بغض النظر عن تبعات الأمر، كما هدد "بالانتحار" في تغريدة سابقة إذا لم يتم ذلك. 

وعبر ساويرس في تصريحات متلفزة سابقة عن قلقه من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تهدد مصر، إذا لم يتم استئناف العمل بشكل طبيعي بكل قطاعات الدولة.

وكان رئيس الوزارء المصري مصطفى مدبولي قد قال خلال ندوة أمس الثلاثاء بعنوان "النظام العالمي الجديد ما بعد كورونا.. الفرص والأولويات": إن المناقشات الجارية حول العالم خلال هذه الآونة تشير إلى ضرورة التعايش مع هذا الفيروس المستجد حتى يتم اكتشاف لقاح أو دواء له".

وأضاف مدبولي أن انتشار كوفيد-19 كان له تداعيات كبيرة للغاية على الاقتصادين العالمي والمحلي، لافتًا إلى أن عدداً كبيرا من القطاعات في مصر تأثرت بشدة مع خسائر ملحوظة في الاقتصاد.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح أمس الثلاثاء، نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطرة التي تمر بها البلاد، وفق نص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية.

وسجلت وزارة الصحة المصرية أمس الثلاثاء أعلى معدل للإصابات والوفيات في 24 ساعة، إذ سجلت أمس 22 وفاة و260 إصابة جديدة، ليكسر العدد الإجمالي للإصابات حاجز الخمس آلاف إصابة ويبلغ عدد الوفيات 359 وفاة. 

المصدر
الجزيرة مباشر
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العودة إلى العمل

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