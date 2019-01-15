الدوري الإنجليزي
الثلاثاء 15 يناير 2019 22:21

كين يغيب حتى مارس بسبب إصابة بالكاحل

كين بعد إصابته في المباراة أمام مانشستر يونايتد
رويترز
قال نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي إن مهاجمه هاري كين سيغيب عن الملاعب حتى مارس/ آذار المقبل بعد أن أصيب في الكاحل خلال مباراة فريقه مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.
التفاصيل:
  • نادي توتنهام قال في بيان "وفقا للتشخيص المبدئي، يمكننا أن نؤكد تعرض هاري كين لإصابة في أربطة الكاحل الأيسر".
  • البيان: سيظل اللاعب تحت المتابعة من الفريق الطبي بصفة متواصلة طوال فترة التعافي وسيعود للتدريبات مطلع مارس/ آذار المقبل.
  • كين، قائد منتخب إنجلترا وهداف توتنهام برصيد 20 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم، خرج وهو يعرج من ملعب ويمبلي الأحد بعد إصابته في الدقائق الأخيرة من المواجهة التي انتهت بهزيمة توتنهام من اليونايتد 1- صفر.
  • الإصابة ستشكل ضربة قوية لتوتنهام، صاحب المركز الثالث حاليا في الدوري، قبل خوض عدة مباريات مهمة في الدوري وبمسابقات الكؤوس وبالمنافسات الأوربية.
  • كين ينافس المصري محمد صلاح لاعب ليفربول والغابوني بيير إيمريك أوبامينغ لاعب أرسنال على لقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدف لكل منهم.
  • كين سيغيب عن مباراة إياب الدور قبل النهائي في كأس الرابطة ضد تشلسي في استاد ستامفورد بريدج الأسبوع المقبل.
  • توتنهام فاز 1-صفر ذهابا بفضل هدف كين في ويمبلي.
  • سيغيب كين على الأرجح أيضا عن مواجهتي بروسيا دورتموند الألماني في دور 16 بدوري أبطال أوربا.
  • توتنهام، الذي يبتعد بفارق تسع نقاط عن المتصدر ليفربول، قد يفتقد جهود كين في مباريات ضد منافسين كبار في الدوري مثل تشلسي (تقام المباراة 27 فبراير/ شباط) وأمام أرسنال (تقام المباراة 2 مارس/ آذار).
المصدر
رويترز
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توتنهام
هداف الدوري الإنجليزي
بيير إيمريك أوباميانج

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