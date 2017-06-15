صحة
الخميس 15 يونيو 2017 12:09

كيميائي يحارب التدخين بـ"خريطة" لأضراره على الحمض النووي

عالم الكيمياء التركي, عزيز سنجار
ترأَّس العالم التركي الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء، عزيز سنجار، فريقًا علميًا مختصًا، لرسم خريطة عالية الدقة، تسرد أضرار التدخين على الحمض النووي "الريبي".

ويظهر في الخريطة، التي اكتُشفت في مختبرات جامعة كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية، مراحل إلحاق التدخين الضرر بحمض النووي الريبي، وكيفية تخريبه.

وقال سنجار، في تصريح له عن البحث، إنّ الهدف الأساسي منه، هو إظهار مدى خطورة التدخين على جسم الإنسان.

وأضاف سنجار "أردنا رسم خريطة أضرار التدخين على الحمض النووي الريبي بدقة عالية، لمساعدة الأطباء والمختصين ودفعهم لإيجاد الجرعة المناسبة لمعالجة الأجزاء المتضررة".

وأشار سنجار إلى أنّ الخريطة تساعد في معرفة كيفية ظهور مرض السرطان، وأسباب مقاومة أجسام بعض الأشخاص للمرض واستسلام البعض الآخر له، إضافة إلى كيفية الوقاية من هذا المرض.

وفاز عالم الكيمياء التركي، عزيز سنجار، بجائزة نوبل للكيمياء بالاشتراك مع اثنين آخرين عام 2015.

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
عالم كيمياء تركي
كيميائي تركي حاصل على نوبل
محاربة التدخين بخريطة
الحمض النووي
تأثير
أضرار
فريق علمي مختص

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: الصين تطلق أول تلسكوب فضائي يعمل بالأشعة السينية
Thumbnail
باحثون: نقص فيتامين (أ) يزيد خطر الإصابة بـ"السكري"

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة