فيروس كورونا
الخميس 5 مارس 2020 11:21

كيف يمكن تشخيص كورونا ولماذا لا يجب ارتداء كمامة حاليا؟ (فيديو)

الكشف عن أشخاص في إندونيسيا بعد تأكيد أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في جاكرتا
رويترز
خلال جلسة استماع في الكونغرس، شرح رئيس المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فوتشي، كيفية تشخيص وتجنب الإصابة بفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 3 آلاف شخص.

ووجهت عدة أسئلة للمسؤول الأمريكي، عن كيفية التفرقة بين كورونا والإنفلونزا، فقال إنه من الضروري إجراء اختبار لحسم هذا الأمر لأن هناك تداخل في الأعراض ما بين الإثنين كالحمّى والسعال.

غير أن كورونا عدوى تنتقل من أسفل الجهاز التنفسي وقد تصيب الرئة فيما بعد، بعكس الإنفلونزا التي تبدأ من الأعلى كالتهاب الحنجرة والجيوب الأنفية.

ونصح أي شخص يصاب بالحمى أو السعال بمراجعة الطبيب، فحتى الإنفلونزا تحتاج لمراجعة طبية وعلاج.

وبسؤاله: هل يجب ارتداء كمامات؟ أجاب فوتشي "لا، لأنه في الوقت الحالي ليس هناك انتشار لكورونا في المجتمع إلى الحد الذي يوجب استخدامًا كاملًا للكمامات، أما العاملون في القطاع الطبي فيرتدونه لأنهم يعتنون بمرضى مصابين بفيروسات انتقالية".

وردًا على سؤال هل يصاب الأطفال بكورونا؟ أجاب "نعم ولكن بمستوى أقل بكثير بالمقارنة مع بالغين ولأسباب ما زالت غير واضحة، وربما يصابون بالفيروس لكن الأعراض محدودة بحيث لا يتم تحديد إصابتهم".

وأضاف "لكن التقارير القادمة من الصين تشير إلى أن العدد قليل للغاية لمن هم تحت 15 سنة. سيكون هناك دائمًا استثناءات ولكن أغلب الحالات هي لمعدل سن 50 عامًا".

وأخيرًا سئل فوتشي: ماذا نفعل لحماية أنفسنا؟ فأجاب "نفس الأشياء التي تفعلها لحماية نفسك من الإنفلونزا".

المصدر
الجزيرة مباشر
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