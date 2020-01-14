كيف ودع ميسي مدربه السابق فالفيردي [صور]
كان نادي برشلونة قد عقد اجتماعا مساء أمس أعلن في ختامه عن إقالة فالفيردي الإسباني كما أعلن تعيين كيكي سيتين مدربا جديدا للفريق؛ وحققت صورة ميسي أكثر من 3 ملايين و500 ألف إعجاب خلال 6 ساعات.
كما كتب النجم سواريز على صفحته الرسمية في موقع تويتر: "شكرا جزيلا مستر على كل اللحظات التي عشناها كمحترفين. سأحتفظ بالشيء الإيجابي الذي علمتني إياه وذكرى الإنسان العظيم الذي أنت عليه. شكراً لك ولفريقك المحترف. أتمنى لك التوفيق في كل ما هو قادم في المستقبل".
Muchas gracias mister por todos los momentos que vivimos como profesionales. Me quedo con lo positivo que me enseñaste y con el gran ser humano que sos. Gracias a vos y todo tu STAFF por el profesionalismo. Les deseo mucha suerte en todo lo que venga para el futuro!!! #Valverde pic.twitter.com/8cH2EBOnm4— Luis Suarez (@LuisSuarez9) January 14, 2020