برشلونة
الثلاثاء 14 يناير 2020 23:07

كيف ودع ميسي مدربه السابق فالفيردي [صور]

ليونيل ميسي
رويترز
ودع نجم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي صورة له مع مدربه إرنستو فالفيردي، على انتسغرام قائلا " شكرا على كل شيء، إلى جانب كونك محترفًا عظيمًا، فأنت شخص رائع".

كان نادي برشلونة قد عقد اجتماعا مساء أمس أعلن في ختامه عن إقالة فالفيردي الإسباني كما أعلن تعيين كيكي سيتين مدربا جديدا للفريق؛ وحققت صورة ميسي أكثر من 3 ملايين و500 ألف إعجاب خلال 6 ساعات.

 

كما كتب النجم سواريز على صفحته الرسمية في موقع تويتر: "شكرا جزيلا مستر على كل اللحظات التي عشناها كمحترفين. سأحتفظ بالشيء الإيجابي الذي علمتني إياه وذكرى الإنسان العظيم الذي أنت عليه. شكراً لك ولفريقك المحترف. أتمنى لك التوفيق في كل ما هو قادم في المستقبل".

المصدر
الجزيرة مباشر
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برشلونة
الدوري الإسباني
ميسي
سواريز

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