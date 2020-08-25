الثلاثاء 25 أغسطس 2020 23:53
كيف تقلل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في خطوات بسيطة
قال تقرير لوكالة الأنباء الألمانية إن هناك صلة واضحة بين مواقع التواصل الاجتماعي والقلق والاكتئاب والوحدة.
وأوضح أنه لخفض كل هذه الأمور على المرء ببساطة تقليل استخدام الهاتف الذكي.
وأشار إلى أنه بغض النظر عن السن، من المرجح أن يستخدم المرء هاتفه الذكي كألية للتأقلم مع أجواء الملل والارتباك ونفاد الصبر والخوف.
وأضاف أنه بحسب موقع "هيلث لاين"، يمكن لآلاف الأفكار اللاشعورية التي يشكلها المرء والقرارات التي يتخذها خلال تصفح مواقع التواصل الاجتماعي أن تغير بشكل كبير كيف ننظر لأنفسنا وللعالم بشكل واقعي. كما يمكن لهذه الأفكار أن تؤثر على القرارات التي نتخذها بشأن صحتنا.
وذكر أنه في ظل ارتفاع معدلات الاكتئاب بسبب وباء كورونا، يجب علينا أن نعطي أنفسنا استراحة ذهنية من مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي عدة أفكار لتحقيق ذلك:
- اجعل مواقع التواصل الاجتماعي أقل اتاحة بحذف التطبيق من على الهاتف الذكي.
- قم بوضع جدول زمني للاستخدام. فبعد حذف التطبيقات من على الهاتف الذكي، اسمح لنفسك بتصفح مواقع التواصل الاجتماعي التي تفضلها من خلال جهاز كمبيوتر، لمدة ساعة على سبيل المثال.
- ونظرا لأنه لن يصبح بمقدورك النقر على التطبيقات ببساطة، فسوف تجد نفسك تطلع على المزيد من المحتوى المثمر مثل الكتب والمدونات الصوتية والمقالات الجيدة.
المصدر
الألمانية