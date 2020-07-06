السعودية
الاثنين 6 يوليو 2020 20:24

كيف تفاعل مغردون مع محاولات ابن سلمان لإدانة ولي عهد السعودية السابق؟

الأمير محمد بن نايف (يمين) الأمير محمد بن سلمان
غيتي
تفاعل ناشطون مع ما كشفته صحيفة "واشنطن بوست"، من استعداد لجنة تابعة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لاتهام ولي العهد ووزير الداخلية السابق، محمد بن نايف، باختلاس المليارات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سعودية وأمريكية أن لجنة مكافحة الفساد التابعة لابن سلمان توشك على الانتهاء من تحقيق مُفصل في مزاعم فساد وخيانة بحق الأمير محمد بن نايف بعد مرور 4 أشهر على اعتقاله.

وأضافت الصحيفة، في مقال مطول كتبه المتخصص في الشؤون الخارجية ديفيد إغناتيوس، أن لجنة مكافحة الفساد تستعد لتوجيه اتهام لمحمد بن نايف بالاستيلاء على 15 مليار دولار عندما كان يدير برامج مكافحة الإرهاب في الوزارة، من خلال شبكة من الشركات والحسابات الخاصة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سعودي خاص لم تسمه، أن المحققين طالبوا بن نايف بتسديد مبلغ 15 مليار دولار بزعم  أنه استولى عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن وثائق اطلعت عليها من مقربين من محمد بن نايف تبين أن الاتهامات الموجهة له كاذبة. وتفيد الوثائق بأن أنشطة الصندوق المالية السرية حصلت على موافقة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

وتساءل ناشطون عن الجهة التي يمكن أن تحاسب ولي العهد على تبديد مئات المليارات من موازنة الدولة، في الوقت الذي يُحضّر فيه بن سلمان لاتهام بن نايف بسرقة الأموال.

وأضاف مغردون "ابن سلمان يجهز الضربة القاضية لابن نايف"، واعتبر آخرون أن سعد الجبري، مستشار محمد بن نايف السابق، هو كلمة السر في هذا الملف إذ يملك معلومات تدين محمد بن سلمان مطلوب إخفاؤها.

وتساءل حساب "مستشار الأمير محمد بن نايف" عبر تويتر "كيف سيكون حال محمد بن سلمان إذا ما كُشفت الملفات المتعلقة بفساده وجرائمه قبل وبعد المنصب؟ وتلك المتعلقة باتفاقياته مع محمد بن زايد وكوشنر"؟

يذكر أن محمد بن سلمان أطاح بالأمير محمد بن نايف من ولاية العهد عام 2017، وفي السادس من مارس/آذار الماضي اعتقلت السلطات السعودية بن نايف واثنين آخرين من كبار أفراد الأسرة الحاكمة.

المصدر
الجزيرة مباشر
واشنطن بوست
خدمة سند

اقرأ أيضا

Thumbnail
مصر: وفاة محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي بعد صراع مع المرض
Thumbnail
"عسكرة البلاد": جدل في مصر بعد قرار تعيين مستشار عسكري لكل محافظ
Thumbnail
عقوبات بريطانية تستهدف شخصيات سعودية بارزة لدورها في مقتل خاشقجي
Thumbnail
السعودية: واشنطن بوست تكشف مخطط ابن سلمان لإدانة بن نايف.. إليك التفاصيل
Thumbnail
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية: تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد تهديد للحضارة المسيحية

الأكثر قراءة

  1. مصر: وفاة محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي بعد صراع مع المرض
  2. "عسكرة البلاد": جدل في مصر بعد قرار تعيين مستشار عسكري لكل محافظ
  3. عقوبات بريطانية تستهدف شخصيات سعودية بارزة لدورها في مقتل خاشقجي
  4. السعودية: واشنطن بوست تكشف مخطط ابن سلمان لإدانة بن نايف.. إليك التفاصيل
  5. الكنيسة الأرثوذكسية الروسية: تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد تهديد للحضارة المسيحية