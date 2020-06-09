العراق
الثلاثاء 9 يونيو 2020 21:35

كيف تفاعل عراقيون مع انزلاق طائرة عسكرية أمريكية

الطائرة الأمريكية التي انزلقت على المدرج
تويتر
تفاعل عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي مع انزلاق طائرة نقل عسكرية أمريكية في قاعدة التاجي العسكرية شمالي بغداد.

وأطلق عراقيون وسم "الطياره زلكت"، أي انزلقت، مع عبارات ساخرة من السبب وراء الحادث بعد إعلان التحالف الدولي أن الطائرة انزلقت من على مدرج القاعدة أثناء هبوطها، مما أسفر عن إصابة 4 جنود بجروح بسيطة.

ونشرت حسابات على مواقع التواصل الطائرة على أرض القاعدة.

وذكرت وسائل إعلام عراقية في البداية أن الطائرة تحطمت خلال عملية الهبوط بعد أن اصطدمت "بكتل خرسانية".

ويوجد في العراق حاليا نحو 4 آلاف جندي أمريكي، منتشرين في 12 قاعدة عسكرية في أرجاء البلاد، يتولون تدريب الجيش العراقي، وتقديم المشورة في الحرب ضد تنظيم الدولة.

المصدر
خدمة سند

اقرأ أيضا

Thumbnail
هارفارد: فيروس كورونا ربما انتشر في ووهان في أغسطس.. والصين ترد
Thumbnail
رويترز: "طيران الإمارات" تسرح الآلاف من الطيارين وأطقم الضيافة
Thumbnail
المغرب يسحب قنصله بطلب من الجزائر بعدما وصفها بأنها "بلد عدو"
Thumbnail
غوايدو: طائرة حفتر هبطت في فنزويلا قبل يومين
Thumbnail
أنباء عن تعاقد السعودية مع شركة إسرائيلية بمشروع "نيوم".. ما القصة؟

الأكثر قراءة

  1. كيف تفاعل عراقيون مع انزلاق طائرة عسكرية أمريكية
  2. هارفارد: فيروس كورونا ربما انتشر في ووهان في أغسطس.. والصين ترد
  3. رويترز: "طيران الإمارات" تسرح الآلاف من الطيارين وأطقم الضيافة
  4. المغرب يسحب قنصله بطلب من الجزائر بعدما وصفها بأنها "بلد عدو"
  5. غوايدو: طائرة حفتر هبطت في فنزويلا قبل يومين