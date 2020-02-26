وفاة مبارك
الأربعاء 26 فبراير 2020 22:30

كيف تفاعل المغردون مع استبدال تشييع جثمان مبارك بالسيسي؟

صورة عليها وجوه الرئيس الراحل حسني مبارك (يسار) والرئيس الحالي السيسي خلال مظاهرة وسط القاهرة عام 2014
رويترز-أرشيفية
سببت تغريدات حملت صورا مفبركة عن تشييع جثمان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حالة فزع الإعلام الموالي للنظام، قابلها سخرية واسعة من نشطاء على مواقع التواصل.

وبمجرد نشر الصور خصصت قناة "اكسترا نيوز" فقرة لنفي حدوث خلط بين اسم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وتداول المغردون صورة من القناة استبدلوا فيها اسم الرئيسين لتلقى رواجا واسعا قبل أن تكذبها القناة، بدون ذكر اسم السيسي مستبدلين اسمه بـ "شخصية أخرى"، وسط عبارات التخوين شديدة اللهجة والاتهامات لجماعة الإخوان.

كما لاقى مقطع فيديو يظهر "ذلة لسان" من مذيعة على قناة بي بي سي عربي قالت فيها على الهواء "جنازة الرئيس عبد الفتاح" قبل أن تتدارك وتعدلها سريعا إلى مبارك، رواجا كبيرا على مواقع التواصل.

وتوفي، أمس الثلاثاء، الرئيس المصري محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز 91 عاما بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جثمانه اليوم بحضور السيسي.

المصدر
الجزيرة مباشر
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