كيف تفاعل المغردون مع استبدال تشييع جثمان مبارك بالسيسي؟
وبمجرد نشر الصور خصصت قناة "اكسترا نيوز" فقرة لنفي حدوث خلط بين اسم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
وتداول المغردون صورة من القناة استبدلوا فيها اسم الرئيسين لتلقى رواجا واسعا قبل أن تكذبها القناة، بدون ذكر اسم السيسي مستبدلين اسمه بـ "شخصية أخرى"، وسط عبارات التخوين شديدة اللهجة والاتهامات لجماعة الإخوان.
عاجل تشيع جثمان الرئيس السابق عبد الفتاح #السيسي #مبارك pic.twitter.com/umlLpJVpyT— ثورة ٢٥يناير (@Sawra25Y) February 26, 2020
كما لاقى مقطع فيديو يظهر "ذلة لسان" من مذيعة على قناة بي بي سي عربي قالت فيها على الهواء "جنازة الرئيس عبد الفتاح" قبل أن تتدارك وتعدلها سريعا إلى مبارك، رواجا كبيرا على مواقع التواصل.
محاولات فاشلة من جماعة الإخوان الإرهابية لضرب مصداقية إكسترا نيوز#extranews pic.twitter.com/aIrDuPRFLt— eXtra news (@Extranewstv) February 26, 2020
وتوفي، أمس الثلاثاء، الرئيس المصري محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز 91 عاما بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جثمانه اليوم بحضور السيسي.
التلفزيون المصري ينقل تشييع جثمان حسني مبارك بس كاتبين تشييع جثمان عبدالفتاح السيسي راحوا فيها المصاروة 😂 pic.twitter.com/2wejysPh1a— Marwan El-Ali (@ElaliMarwan) February 26, 2020
جثمان #السيسي 😂— Mehdi (@mahdidz2020) February 26, 2020
فال خير pic.twitter.com/hHEzyuy8Pu
خطأ فادح.— Horizon محمد على🇸🇩🇧🇪🇪🇺 (@Horizon_2_) February 26, 2020
كتبوا تشييع جثمان الرئيس السابق عبد الفتاح السيسى 😂 pic.twitter.com/y5x6UaQYhv
- هو مذيع قناة النيل إللي قال وصول جثمان الرئيس عبد الفتاح السيسي راح فين ؟!— đôdį möhąmĕd (@MayadaM87902157) February 26, 2020
- اقرى على الفاتحه يا بيلي 😎 pic.twitter.com/0n4ivuuBqK
بشرة خير :— نور شمس 2 (@EE2tgZowDL7kaK3) February 26, 2020
مذيع قناة النيل يقول : وصول جثمان الرئيس / عبد الفتاح السيسي ..
كل من سمع المذيع قالوا : آميييين يارب العالمين وتكون قريبا ..
أما عن المذيع فلك أن تتخيل أين هو الآن ؟
وأعتذر عن كلمة الرئيس ولكن لأمانة النقل . #حسني_مبارك_مات pic.twitter.com/7Y9KPDY9B0