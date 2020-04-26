كيف تفاعل المغردون مع إلغاء السعودية عقوبة الجلد؟
وقررت المحكمة العليا في السعودية إلغاء عقوبة الجلد من قائمة العقوبات المطبقة في قضايا التعزير والاكتفاء بالعقوبات الأخرى كالسجن أو الغرامة أو بهما معاً أو بالعقوبات البديلة وفق الأنظمة.
قرار تاريخي مهم جداً و مركزي في تطوير القضاء ؛ الهيئة العامة بالمحكمة العليا تقرر مبدأ يقضي بإلغاء عقوبة الجلد في الجرائم التعزيرية والاكتفاء بالعقوبات الأخرى . pic.twitter.com/BwkHwt55Zv— عبدالرحمن اللاحم (@allahim) April 23, 2020
ورحبت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة بالقرار وعارض مغردون القرار بسبب ما قالوا إنه تداعيات سلبية محتملة على المجتمع، في حين اعتبر آخرون أنه يأتي في وقت حساس للتغطية على الجرائم الحقوقية التي ترتكبها المملكة. وآخرها وفاة الدكتور عبدالله الحامد في السجون.
شربتى بانجو ولا لسه يا سعودية#الغاء_عقوبة_الجلد pic.twitter.com/SRI8UOonhq— المﻻك الحزين (@Lido8080) April 25, 2020
#إلغاء_عقوبة_الجلد مصيبة هذي هذا القرار ليس لمصلحة المجتمع ابد..— عبدالله بن سعود 🇸🇦 (@_dxz4) April 26, 2020
مانبيكم تلغونها نبيكم تختارون قضاة يخافون الله مايظلمون مايتعاملون من تحت الطاوله #الغاء_عقوبة_الجلد— مّ (@maliza9_) April 25, 2020
#الغاء_عقوبة_الجلد— ᴿen (@4dfid) April 26, 2020
طيب والاختبارات
رضوخ مستمر للغرب واختيار توقيتات غريبة لإعلان القرارات#الغاء_عقوبة_الجلد https://t.co/wh9RJiNZUR— 3wad abou hussien (@awadabouhussien) April 24, 2020
عقوبة الجلد مو وحشية مثل مابيحكو كثير عالم ليش لأنو الوحش الحقيقي جوات قلوبكم .. يلي بيخليكم ترتكبو جرائم بحق غيركم— ڤانيلآ فَـاطِمَة💜 (@Vanilla_FATIMA) April 26, 2020
بإختصار إنتهاك الحقوق ليس عملا وحشيا لكن عقوبته وحشية بإعتقاد البعض سُحقًا للظالمين #إلغاء_عقوبة_الجلد في التعزير وليس في حد من حدود الله #ڤانيلآ
خطوة رائعة ... الغاء عقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية 👍— وليد سليس (@WaleedSulais) April 23, 2020
ويبقى للقاضي سلطة الحكم بالجلد فقط في ما يتصل بالحدود ومجالها ضيق جدا جدا ، اي اننا سنشهد انخفاض في عقوبة الجلد بشكل كبير جدا جدا 👍 pic.twitter.com/q835VKauLw
#السعودية تلغي عقوبة (الجلد) واستبدالها بالسجن او الغرامة.— Lina Musawi | لينا الموسوي (@realLinamusawi) April 24, 2020
-اعتقد القادم الي رح يتم الغاء عقوبة الإعدام.
-هذا القرار يغطي على موت احد الناشطين هذا اليوم في السجون السعودية بسبب الإهمال الطبي،واعتقد انه قرار ذكي أصدر في وقت مناسب.
ترحب الهيئة بقرار المحكمة العليا المتضمن إلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، وذلك بتوجيه المحاكم بالاكتفاء بعقوبتي السجن أو الغرامة أو بهما معاً أو بأي عقوبة بديلة. ويضاف ذلك إلى الإصلاحات المتحققة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وبإشراف ومتابعة مباشرتين من قبل سمو ولي العهد.— هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi) April 25, 2020