السعودية
الاثنين 27 أبريل 2020 00:21

كيف تفاعل المغردون مع إلغاء السعودية عقوبة الجلد؟

سوط
غيتي
أثار قرار السلطات في السعودية إلغاء عقوبة الجلد في الأحكام التعزيرية جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض.

وقررت المحكمة العليا في السعودية إلغاء عقوبة الجلد من قائمة العقوبات المطبقة في قضايا التعزير والاكتفاء بالعقوبات الأخرى كالسجن أو الغرامة أو بهما معاً أو بالعقوبات البديلة وفق الأنظمة.

ورحبت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة بالقرار وعارض مغردون القرار بسبب ما قالوا إنه تداعيات سلبية محتملة على المجتمع، في حين اعتبر آخرون أنه يأتي في وقت حساس للتغطية على الجرائم الحقوقية التي ترتكبها المملكة. وآخرها وفاة الدكتور عبدالله الحامد في السجون.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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