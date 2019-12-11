كيف تفاعل المغردون الخليجيون مع فضيحة التجسس الإماراتية؟
وقالت الوكالة، الثلاثاء، إنها فحصت أكثر من عشرة آلاف وثيقة خاصة بوحدة التجسس السرية الإماراتية المعروفة اختصارا بـ"دراد" قبل أن يطلق عليها اسم برنامج "رافن".
وأضافت الوكالة إن المنسق السابق للأمن القومي ومكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة ريتشارد كلارك ساعد الإمارات في بناء الوحدة السرية التي انطلق عملها عام 2008 تحت اسم "قسم التطوير والاستغلال والأبحاث".
السيد أحمد غيث السويدي معتقل الآن ومحكوم عليه بالسجن لمدة ١٠ سنوات مضت منها ٧ سنوات تعرض خلال أول سنة من اعتقاله لتعذيب شديد لازال يعاني من آثاره وهو في المعتقل، اعتقل بسبب برنامج التجسس الذي أخذته الإمارات بتصريح من الحكومة الأمريكية!@USAbilAraby— إبراهيم آل حرم (@IbrahimAlharam) December 11, 2019
هنا قصة أحمد👇🏻 https://t.co/zzDr3gi0mB
وأشارت رويترز إلى أنها أجرت عشرات اللقاءات مع متعاقدين وعملاء مخابرات سابقين وموظفين في حكومات سابقة مطلعين على الوثائق الخاصة بالمشروع الذي أداره كلارك منذ عام 2008، وعارفين لخططه وأهدافه.
ربما فضيحة التجسس التي كشفت اليوم تفسر كل ما جرى بعدها من أحداث في المنطقه اذا كانوا وصلوا إلى أجهزة حكومات وحكام فلا ريب أنهم وصلوا للكثير واستخدموا ما وجدوه من معلومات لكي يؤثروا على كل ما جرى من أحداث— عبدالله العمري 🇸🇦 (@MUTARED) December 10, 2019
وربما انقلب السحر على الساحر وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ..
وقالت الوكالة في تقريرها إن كلارك استغل علاقاته القوية مع قادة الإمارات وتمكن بفضل الخبرات التي اكتسبها خلال عمله كأحد كبار المسؤولين من توقيع عدد من العقود للاستشارات الأمنية في الإمارات، من بينها المساعدة في بناء وحدة تجسس سرية في مطار غير مستخدم في أبو ظبي.
الأزمة الأكبر في موضوع خلايا التجسس الامارتي، وبرامج التجسس الاماراتي، وخلايا التجسس السعودي في تويتر، ووجود مقر تويتر في دبي، مش بس انتهاك الخصوصية— iman elmasri (@imanelmasri) December 10, 2019
لكن الأخطر هو ان المعارضين للنظام في الدولتين دول والمعارضين لحلفائهم في دول ثانية، بيتعرضوا لخطر دائم ،، اعتقال وساعات تعذيب وقتل
وكشفت الوثائق عن تكثيف أبو ظبي لعمليات التجسس مع انطلاق الربيع العربي مستهدفة المتظاهرين وغيرهم ممن ينتقدون أنظمة الحكم، إضافة إلى الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
لجين نشاطها معروف وواضح ، لكن ياترى كم من الشخصيات السياسية والإعلامية والاجتماعية السعودية اخترقت أبوظبي ؟ https://t.co/GjQIbKzGb0— عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) December 11, 2019
وأكدت الوكالة أن وحدة التجسس الإماراتية استهدفت عام 2014 مئات المسؤولين القطريين، وكلف حينها البرنامج بزيادة عمليات التسلل إلى حكومات أجنبية في الشرق الأوسط مثل إيران وقطر.
الأمريكان ساعدوا #الإمارات لبناء وحدة تجسس سرية على الانترنت بغرض "مكافحة الإرهاب" فصارت "وسيلة لانتهاك الخصوصية والحريات" وملاحقة الحقوقيين ومراقبة السياسيين واختراق الخصوم حول العالم.— محمد بن صقر (@saqer2030) December 10, 2019
* أحد الذين تعرضوا للانتهاك المعتقل السياسي #أحمد_غيث المحكوم ب10 سنوات بعد سحب جنسيته. https://t.co/aGmVUXTNNp
وأفادت رويترز بقيام موظفين قدامى في وكالة الأمن القومي الأمريكي بمساعدة الإمارات على استهداف أجهزة حواسيب لمسؤولين قطريين وآخرين في الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد فوز الدوحة بحقوق تنظيم مونديال 2022 أملا في الحصول على معلومات مضرة بأحقية قطر في الفوز بتنظيم الدورة.
أزمة ٢٠١٤ و بعدها #حصار_قطر سببها #كأس_العالم #الإمارات تريد سحبه من #قطر بأي شكل— جاسم سلمان (@jassimsalman) December 10, 2019
وجنن جنونها وتحالفت مع #اسرائيل وقامت بكل ما قامته من تجسس وجرائم ولم تستطع فعل شيء
تحليل تقرير #رويترز اليوم
وأضافت أن وحدة التجسس الإماراتية طورت عام 2017 وسيلة تجسس عن بعد بغرض اختراق الهواتف المحمولة لشخصيات إعلامية وقادة بينهم أمير دولة قطر.
تبغون الصدق بعد موضوع #تجسس الامارات والاجهزه اللي عندها وكثرة الفضائح ..— فيصل القحطاني 🇶🇦 (@Q_l979) December 10, 2019
انا مالوم الشعب الأماراتي يوم أنه ساكت أمام المزروعي و غيره من اللي يخوضون فالاعراض خلونا نتكلم بالعقل شعب يعيش في دوله بوليسيه تتجسس على جيرانها وعلى كلن.يعني اي شخص بيتكلم وبيبدي رايه مصيره معروف ..
بدون عاطفه وبكل عقلانيه— بوغانم (@hassanalishaq37) December 10, 2019
لو..كان محمد بن زايد انسان سياسي محنك
وقرأ تسريبات رويترز اليوم بكل هدوء
لامر بأيقاف الهجوم الاعلامي على قطر حالا"
وفتح خطوط ايجابيه بأسرع مايكون
تسريبات رويترز اليوم حيال تجسس الامارات
كانت تسريبات دسمه للغايه
وكأنها تلويح امريكي بعدم رضاها على بن زايد