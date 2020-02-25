مصر
الثلاثاء 25 فبراير 2020 18:18

كيف تفاعلت شخصيات عامة مع وفاة مبارك؟

وفاة رئيس مصر المخلوع محمد حسني مبارك صباح اليوم عن عمر ناهز 92 عامًا.
وفاة رئيس مصر المخلوع محمد حسني مبارك صباح اليوم عن عمر ناهز 92 عامًا.
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تفاعل عدد من نجوم الفن والرياضة مع وفاة الرئيس المصري المخلوع، محمد حسني مبارك، والذي وافته المنية، الثلاثاء، عن عمرٍ يناهز 92 عامًا.

يعد حسني مبارك الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، تولى السلطة في 14 أكتوبر/تشرين الأول عام 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وكان مبارك قد حكم مصر 30 سنة، قبل أن تطيح به ثورة الشعب المصري في 25 يناير/كانون الثاني 2011، على خلفية الاحتقان السياسي وسوء الوضع الاقتصادي والنهب الممنهج وانتشار الفساد، ورفع المتظاهرون شعار "عيش، حرية، كرامة إنسانية"، ما أجبر مبارك على التنحي من منصبه في 11 فبراير/ شباط 2011 تحت ضغوط ثورة شعبية.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
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