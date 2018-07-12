كيف تصاعدت حرب ترمب التجارية من 18 إلى 10 آلاف منتج؟
وستتجلى تداعيات الحرب على الاقتصادات الهشة، التي تعتمد بشكل كبير في تجارتها مع تلك الدول، بحسب تقديرات الخبراء والمتابعين.
بدأت الحرب عندما فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على الألواح الشمسية والغسالات.
فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على الصلب والألمنيوم، معللة ذلك بأن الممارسات التجارية غير العادلة تهدد الصناعة والأمن القومي الأمريكيين، وتم إعفاء المنتجات من الاتحاد الأوربي وكندا والمكسيك في البداية.
قامت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية، واتهمت إياها بإغراق العالم بالمنتجات الرخيصة، وردت الصين بفرض 3 مليارات دولار على منتجات أمريكية.
هدد الاتحاد الأوربي بالانتقام وفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية تقدر بـ 7.1 مليار دولار، والتي دخل جزء منها حيز التنفيذ في يونيو/حزيران.
دخلت كندا المعركة وأعلنت فرض رسوم جمركية على سلع أمريكية قيمتها تقدر بـ 12.8 مليار دولار، وبدأ تطبيق القرار في الأول من يوليو/ تموز.
ردت المكسيك بفرض أكثر من 3 مليارات دولار على الفولاذ والجبن وغيرها من المنتجات الأمريكية.
قالت إدارة ترمب إنها ستفرض رسوما جمركية على سلع صينية إضافية قيمتها 50 مليار دولار، ودخل أغلبها حيز التنفيذ في 6 يوليو/ تموز.
الصين ترد بالمثل، معلنة فرض رسوم جمركية على سلع أمريكية تقدر قيمها بـ 50 مليار دولار من البضائع الأمريكية.
أعلنت أمريكا عن نيتها فرض رسوم جمركية إضافية على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار.