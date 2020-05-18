حصار قطر
الاثنين 18 مايو 2020 00:58

كيف تدير السعودية 50 ألف حساب للتحريض ضد قطر؟ إليك التفاصيل (فيديو)

الصحفي والمدون زيد بنيامين
الصحفي والمدون زيد بنيامين
الجزيرة مباشر
قال الصحفي والمدون زيد بنيامين إن الحملات الداعمة للحملة المفبركة ضد قطر تصل إلى 50 ألف حساب مدعوم سعوديًا على تويتر.

وأضاف بنيامين خلال لقاء له في "برنامج المسائية" على شاشة الجزيرة مباشر، أن وسائل الإعلام السعودية قد "سقطت"، ويوجد 10 ملايين سعودي على تويتر يعرفون أنها ليست أهلًا للثقة.

وتابع بنيامين أن الصحف العالمية تناولت تلاعب رقمي في الحملة السعودية ضد قطر، ولم تتحدث عن "الانقلاب المزعوم" في الدوحة.

وأكد في الوقت نفسه أن الذباب الإلكتروني السعودي يلعب على تغيير "التريند في تويتر"؛ لإلهاء المواطن السعودي، وإبعاده عن القضايا الرئيسة التي تهمه في الداخل.

وألغت إدارة موقع تويتر عددا من حسابات شاركت في حملة التضليل الأخيرة تجاه قطر، بينما لجأت حسابات أخرى إلى تغيير أسمائها ومعرفاتها.

وأجرى الباحث بجامعة حمد بن خليفة، مارك أوين جونز (والمختص في شؤون الشرق الأوسط والدعاية الرقمية المزيفة بوسائل التواصل الاجتماعي العربي) بحثا حول الموضوع، ونشر سلسلة تغريدات تحوي تفاصيل عدة.

وفي أولى تغريداته، قال جونز "هذا أمر مثير للاهتمام، بعد البحث في عينة مؤلفة من 31 ألف حساب على تويتر ممن غردوا عن حملة كاذبة، ادعت انقلابا في قطر في الرابع من مايو/أيار الجاري، وجدت أن ألفًا ومئة حساب منهم إما حُذفوا، أو أوقفوا، أو غُيّرت أسماؤهم".

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر تضرب حصارًا رباعيًا على قطر منذ 5 يونيو/حزيران 2017 إثر حملة مفبركة واختراق لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، مع إتهام الدوحة بدعم الجماعات المتطرفة، وهو ما تنفيه قطر جملةً وتفصيلا.

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المصدر
الجزيرة مباشر

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