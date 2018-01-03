الأسرة والطفل
الأربعاء 3 يناير 2018 15:12

كيف تجنّبون أطفالكم استخدام الألفاظ البذيئة؟

يوصي عالم ألماني بالتعامل بهدوء مع استخدام الأطفال للألفاظ البذيئة
أسوشيتد برس-أرشيفية
يرى أغلب الأطفال أن استخدام الألفاظ البذيئة والشتائم أمر مثيروشيقً يمكنهم من خلاله التعبيرعن أنفسهم واختباررد فعل البيئة المحيطة بهم.

وأوصى عالم التربية الألمانية أولريك ريتسر-زاكس الآباء والأمهات بالتعامل بهدوء مع استخدام الأطفال لهذه الألفاظ، موضحًا أنه كلما كان رد فعل الآباء عنيفًا على كلمة معينة، سوف يتحمس الطفل لاستخدامها بشكل أكبر.

وأشار ريتسر- زاكس إلى أن الأطفال يكونون مرآة عاكسة للألفاظ التي يستخدمها آباؤهم والمحيطون بهم، لاسيما في بداية اكتساب اللغة، وأوضح ذلك بقوله "الكلمات التي استخدمها بصورة دورية، سوف يستخدمها طفلي أيضًا".

وذكر مثالًا على ذلك بأن على الآباء واجبا في منع ابنتهم أو ابنهم من التعود على قول  كلمات يستخدمونها هم أنفسهم إذا انفجر كيس القمامة مثلًا وخرج كل ما به.

وأشار العالم التربوي الألماني إلى أن لكل شخص تقريبًا حدوده الخاصة في إحساسه بمدى بذاءة الألفاظ والسماح بها.

وأوضح أنه يتعين على من يشعر باستياء شديد من مصطلحات معينة أن يبعدها تمامًا عن منزله، وأوضح كيفية القيام بذلك بقوله "سيكون فعالًا أن يتم كتابة هذه المصطلحات في قائمة وتعليقها أمام الجميع على الثلاجة مثلًا".

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
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أطفال
ألفاظ بذيئة
نصائح
هدوء
آباء وأمهات

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