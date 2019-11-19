مصر
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 14:06

كيف احتفل المصريون بعيد ميلاد السيسي؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الفرنسية
احتفل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، حيث عبر كل من المعارضين والمؤيدين عن أمنياته للرئيس في عيد ميلاده الـ65.

بالإضافة لعيد ميلاد السيسي، يصادف اليوم 19 نوفمبر/تشرين ثاني اليوم العالمي لدورات المياه (المراحيض)، وأيضًا اليوم العالمي للرجل.
ويعد عيد ميلاد السيسي فرصة للمعارضين، حيث يعبرون فيه عن استيائهم من حكمه ويستعرضون الأوضاع التي آلت إليها البلاد في فترة حكمه، كما لا تخلو انتقاداتهم من بعض السخرية والتهكم أيضًا.

تهنئة تواضروس وميركل  
  • كان أول المهنئين للسيسي هو البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
  • تواضروس قال، خلال مداخلة هاتفية أمس الإثنين: "كل سنة وهو طيب، وربنا يديه الصحة والحكمة في قيادة الشعب المصري العظيم".
  • أشاد تواضروس في تهنئته بزيارات السيسي للخارج، مشيرا إلى أنه قدم نشاطًا كبيرًا خلال الشهور الماضية في جولاته الخارجية، متمنيًا  أن "يزيده الله من الحكمة وأن يطيل عمره".
  • فيما أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن تهنئتها للسيسي بعيد ميلاده، وذلك في بداية كلمتها خلال قمة الاستثمار التي انطلقت اليوم في برلين، ضمن أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة المشاركين في المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا.

وبرز وسم #عيد_ميلاد_السيسي بين الهاشتاغات الأكثر نشاطًا في مصر. وفيما يلي بعض التغريدات: 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
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