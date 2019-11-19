كيف احتفل المصريون بعيد ميلاد السيسي؟
بالإضافة لعيد ميلاد السيسي، يصادف اليوم 19 نوفمبر/تشرين ثاني اليوم العالمي لدورات المياه (المراحيض)، وأيضًا اليوم العالمي للرجل.
ويعد عيد ميلاد السيسي فرصة للمعارضين، حيث يعبرون فيه عن استيائهم من حكمه ويستعرضون الأوضاع التي آلت إليها البلاد في فترة حكمه، كما لا تخلو انتقاداتهم من بعض السخرية والتهكم أيضًا.
تهنئة تواضروس وميركل
- كان أول المهنئين للسيسي هو البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
- تواضروس قال، خلال مداخلة هاتفية أمس الإثنين: "كل سنة وهو طيب، وربنا يديه الصحة والحكمة في قيادة الشعب المصري العظيم".
- أشاد تواضروس في تهنئته بزيارات السيسي للخارج، مشيرا إلى أنه قدم نشاطًا كبيرًا خلال الشهور الماضية في جولاته الخارجية، متمنيًا أن "يزيده الله من الحكمة وأن يطيل عمره".
- فيما أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن تهنئتها للسيسي بعيد ميلاده، وذلك في بداية كلمتها خلال قمة الاستثمار التي انطلقت اليوم في برلين، ضمن أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة المشاركين في المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا.
وبرز وسم #عيد_ميلاد_السيسي بين الهاشتاغات الأكثر نشاطًا في مصر. وفيما يلي بعض التغريدات:
بحق كل انسان مشرد وكل ام فقدت ابنها وبحق كل زوجة ترملت وبحق كل ابن يتيم وبحق كل الظلم والقهر والفساد اللي اتسبب فيه السيسي— جناب الكومندا المهم (@Excelance7) November 19, 2019
اخلصوا الدعاء لعل فيكم شخص مستجاب الدعوة ان يجعله اخر عيد ميلاد له وان نحتفل بهلاكه قريبا ،،#عيد_ميلاد_السيسي
#عيد_ميلاد_السيسي— 🇪🇬🇪🇬Hamed Asal 🇪🇬🇪🇬 (@asal_hamed) November 19, 2019
كل سنة ومعاليك طيب وبخير ياريس يافخر مصر وربنا يديم عليك الصحة والعافية ويخليك لمصر ويعينك على الحمل الثقيل ويحميك من كل إنكسار ومن نصر لنصر ان شاء الله @AlsisiOfficial pic.twitter.com/jBaBRoYqKY
عيد ميلاد ريسنا أحلى واجمل عيد ❤💖— Nahed Labib (@nahedlabib1) November 18, 2019
كل سنة وانت طيب ياريسنا
كل سنة وانت مصدر البهجة والسعادة
كل سنة وانت بخير واحنا بخير طول ما أنت معانا
وربنا يكفيك شر اهل الشر واتباعهم ويبعدهم عنك ويبارك لنا فى عمرك وصحتك
19نوفمبر 2019#عيد_ميلاد_السيسي pic.twitter.com/1rQXktsLKb
#عيد_ميلاد_السيسي— احلام (@7IkV5ttSfpNMmyc) November 18, 2019
كل سنة وانت خربها pic.twitter.com/fwUAMy7z0i
#عيد_ميلاد_الرئيس_السيسي #عيد_ميلاد_السيسي— د. إيهاب العزازى (@dreemstars) November 16, 201
سيادة الرئيس الانسان العظيم عبد الفتاح السيسي
كل يوم وحضرتكم نورا يضيئ لنا طريق المستقبل تغرس بيدك الخير والرخاء لكل شعب مصر
حفظكم الله ووفقكم لكل خير ونصركم الله على كل أهل الشر
انشروا حبا وتقديرا
تحياتى د/إيهاب العزازى pic.twitter.com/1wsjb0TOqR
أقول له :- أطال الله في عمرك ، ونزع الله سلطانك، وعذبك الله في الدنيا قبل الآخرة بعدد الذين ذاقوا عذاب جورك وظلمك ، وشفى الله صدور قوم مؤمنين .— Abdelkareem Alqudah (@karimq1955) November 19, 2019
19 نوفمبر— Mansoura Haroun (@mansouraharoun) November 19, 2019
يوم ميلاد #السيسي
يوافق اليوم العالمي #للمراحيض pic.twitter.com/6pNPnuJGQV
يا سلام لو كان شهر نوفمبر مكنش فيه يوم ١٩ اتصوروا الدنيا كانت في مصر هتبقى عامله ازاي كانت ثورتنا هتنجح كان مش هيبقى فيه انقلاب كان مش هيبقى فيه ارض اتباعت كان مش هيبقى فيه مشكله في سد النهضه كان مش هيبقى فيه معتقلين..— دكتور شديد أوي 😉😉 (@DrShdeeddAwy) November 19, 2019
بأختصار كان مش هيبقى فيه #السيسي... خساره 😊
بمناسبة إن النهاردة عيد ميلاد السيسي— تيسير جويدة (@tayseergwida) November 19, 2019
يارب اجعله آخر عيد ملاد له في الدنيا والعام القادم بإذن الله يكون مع ابو جهل وابو لهب#عيد_ميلاد_بلحة
#السيسي
#السيسي كل سنه وانت طيب يااريس pic.twitter.com/6vesw63J0s— ابن طلعت حرب بس مش راجع😂😂😂 (@Zd333z1) November 19, 2019
في عيد ميلاده— سما سليمان (@OWin67ib9JdNFmc) November 19, 2019
سطعت شمس مصر من جديد
كل عام وأنت سالم
كل عام وانت وش الخير
كل عام وانت منور الدنيا كلها ياغالى#السيسي pic.twitter.com/nvKGr23fvM