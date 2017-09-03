فضاء
الأحد 3 سبتمبر 2017 10:33

كويكب "فلورنس" الضخم يقترب من الأرض دون اصطدام

رسم توضيحي نشرته وكالة ناسا على موقعها يوضح مسار كويكب فلورنس ومروره بجوار كوكب الأرض
أعلنت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" سلامة مرور الكويكب الضخم "فلورنس" بالقرب من الأرض دون حدوث أي اصطدامات.

وأضافت الوكالة الأمريكية، في تغريدة على صفحتها على موقع "تويتر"، أن الكويكب واثنين من أقماره مرت على مسافة 4.4 مليون ميل من كوكب الأرض، بما يعادل 18 مرة من بعد المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر.

ويعد "فلورنس" أضخم كويكب يقترب من الأرض منذ عام 1890.

وبحسب تقارير إعلامية، يبلغ حجم كويكب "فلورنس" مجموع 30 نموذج من الأهرامات الفرعونية المصرية، ويعتقد الخبراء أنه سيظل أضخم كويكب اقترب من الأرض.

وتم اكتشاف الكويكب عام 1981، وأطلق عليه اسم "فلورنس" نسبة إلى الممرضة البريطانية فلورنس نايتنجيل، مؤسسة نظام التمريض الحديث.

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
ناسا
كوكب الأرض
كويكب
القمر

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: ألمانيا تجلي 60 ألف شخص لإبطال قنبلة من الحرب العالمية الثانية
Thumbnail
ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين إلى 40 شخصا

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  4. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  5. شاهد: لحظة مروعة لانفجار أنبوب مياه في أوكرانيا