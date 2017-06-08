الخميس 8 يونيو 2017 20:58
كومي يتحدى ترمب أن يذيع تسجيلات محادثاتهما
دعا جيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) المعزول، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى " إذاعة شرائط تسجيل محادثاتهما جميعها".
مشترطًا أن يكون الرئيس قد سجل بالفعل تلك المحادثات.
وكان ترمب قد هدد في وقت سابق بتسريب "تسجيلات" للمحادثات، بيد أنه قال إنه لا يعرف ما إذا كانت هذه التسجيلات موجودة بالفعل.
وكان كومي قد بدأ في تدوين ملاحظات بعد اجتماعهما مباشرة، وقال إنه يرحب بإذاعة التسجيلات التي يعتقد أنها ستدعم رواياته للتعاملات بينهما.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الألمانية
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