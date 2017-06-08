شهادة كومي
الخميس 8 يونيو 2017 20:58

كومي يتحدى ترمب أن يذيع تسجيلات محادثاتهما

جميس كومي خلال إفادته أمام لجنة شؤون المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي
جميس كومي خلال إفادته أمام لجنة شؤون المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي
رويترز
دعا جيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) المعزول، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى " إذاعة شرائط تسجيل محادثاتهما جميعها".

مشترطًا أن يكون الرئيس قد سجل بالفعل تلك المحادثات.

وكان ترمب قد هدد في وقت سابق بتسريب "تسجيلات" للمحادثات، بيد أنه قال إنه لا يعرف ما إذا كانت هذه التسجيلات موجودة بالفعل.

وكان كومي قد بدأ في تدوين ملاحظات بعد اجتماعهما مباشرة، وقال إنه يرحب بإذاعة التسجيلات التي يعتقد أنها ستدعم رواياته للتعاملات بينهما.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الألمانية
كلمات مفتاحية
شهادة كومي
جميس كومي
دونالد ترامب
مايكل فلين
الكونغرس الأمريكي
تسجيلات صوتية
مكتب التحقيقات الاتحادي
أف بي آي

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