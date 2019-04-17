الأربعاء 17 أبريل 2019 22:37
كوشنر يكشف موعد الإعلان عن "صفقة القرن" الأمريكية للسلام
قال جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصهره، الأربعاء، إن "صفقة القرن ستعلن بعد شهر رمضان".
التفاصيل:
- نقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن كوشنر المفوض الأمريكي المسؤول عن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط قوله إن "مقترح السلام في الشرق الأوسط يتطلب تنازلات من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
- حث كوشنر "مجموعة من السفراء في واشنطن على التحلي بذهن منفتح تجاه مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المنتظر للسلام في الشرق الأوسط"، والمعروف إعلاميا باسم "صفقة القرن".
- سيتم إعلان خطة السلام بعد تشكيل إسرائيل حكومة ائتلافية، في أعقاب فوز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالانتخابات، وبعد انتهاء شهر رمضان في أوائل يونيو/ حزيران المقبل، بحسب المصدر نفسه.
- لفت كوشنر أنه "سيكون علينا جميعا النظر في تنازلات معقولة تتيح تحقيق السلام".
ويبدأ شهر رمضان المبارك في أوائل شهر مايو/أيار المقبل وينتهي في أوائل يونيو/ حزيران.
خلفيات:
- "صفقة القرن" لم تعلن بشكل رسمي، لكن العديد من تفاصيلها تسربت خلال الشهور الماضية عبر وسائل إعلام عربية وغربية، وعلى لسان أكثر من مسؤول.
- الخطة ستكون شاملة، وتتجاوز الأطر التي وضعتها الإدارات الأمريكية السابقة، وتتناول كل القضايا الكبرى، بما فيها القدس والحدود واللاجئون، وتكون مدعومة بأموال من السعودية ودول خليجية أخرى لصالح الفلسطينيين.
- موقع "ميدل إيست آي" البريطاني كان قد كشف عما قال إنها تفاصيل حصل عليها حصرا لمضمون الخطة، وبحسب ما كشفه الموقع فإن الصفقة تشمل إقامة دولة فلسطينية تشتمل أراضيها على قطاع غزة والمناطق "أ" و"ب" وبعض أجزاء من منطقة "ج" في الضفة الغربية.
- قيام الدول المانحة بتوفير 10 مليارات دولار لإقامة الدولة التي ستشتمل بنيتها التحتية على مطار وميناء في غزة، ومساكن ومشاريع زراعية ومناطق صناعية ومدن جديدة.
- تأجيل وضع مدينة القدس وموضوع عودة اللاجئين إلى مفاوضات لاحقة.
- ستشمل المفاوضات النهائية محادثات سلام إقليمية بين إسرائيل والأقطار العربية بقيادة المملكة العربية السعودية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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