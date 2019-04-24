مقتل جمال خاشقجي
الأربعاء 24 أبريل 2019 00:33

كوشنر يكشف عن نصائحه لابن سلمان بعد مقتل جمال خاشقجي

بن سلمان (يسار) مع كوشنر في الرياض في مايو/أيار 2017
غيتي- أرشيف
قال جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي إنه نصح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالتزام الشفافية في التعامل مع تبعات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

واعتبر كوشنر خلال كلمة له، الثلاثاء، في منتدى لمجلة تايم بمدينة نيويورك بمناسبة إطلاق قائمة الشخصيات المئة الأكثر تأثيرا، التي تم إدراج اسم كوشنر فيها. أن سجل السعودية الحقوقي يؤثر في علاقات البلدين، وكرر القول إن خطته للسلام ستكشف بعد شهر رمضان.

ماذا قال؟
  • قال كوشنر للحاضرين إنه نصح بن سلمان بالتزام الشفافية في التعامل مع تبعات مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، مؤكدا أن وزارة الخارجية والوزير مايك بومبيو يعملان عن كثب مع الأتراك والسعوديين للتوصل إلى حقيقة ما جرى، واصفا الجريمة بالمأساة المروعة.
  • أضاف كوشنر أن سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان يؤثر في العلاقات بين واشنطن والرياض.
السعودية أعلنت (السبت) وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول
السعودية أعلنت وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول
  • بشأن الوضع في اليمن، قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي إنه طلب من السعوديين تخفيف القيود لإيصال المساعدات إلى الشعب اليمني.
  • قال كوشنر إنه كان يأمل بطرح خطته المنتظرة للسلام في الشرق الأوسط -صفقة القرن- أواخر العام الماضي، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن عن إجراء انتخابات ولا يزال يحتاج إلى الوقت لتشكيل ائتلاف حكومي.
  • أضاف كوشنر: "عند الانتهاء من ذلك، سنكون على الأرجح في منتصف شهر رمضان، ولكن سننتظر إلى ما بعد انتهاء رمضان، وبعد ذلك سنكشف عن خطتنا".

وقبل أيام، قال مصدر مطلع إن جاريد كوشنر حث مجموعة من السفراء على التحلي "بذهن منفتح" تجاه مقترح ترمب المنتظر للسلام، والذي سيتطلب "تنازلات معقولة" من كل الأطراف، مضيفا أنه تم تأجيل إعلان الخطة إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان في أوائل يونيو/حزيران المقبل.

المصدر
الجزيرة
وكالات
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جمال خاشقجي
جاريد كوشنر
صفقة القرن
ترامب
عملية السلام في الشرق الأوسط

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