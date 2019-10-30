الأربعاء 30 أكتوبر 2019 13:19
كوشنر يدعو غانتس ونتنياهو لتشكيل الحكومة
قال كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، إنه يأمل أن يتعاون زعيم حزب (أزرق أبيض) الإسرائيلي بيني غانتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة الجديدة.
جاء ذلك في مقابلة أجراها صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع قناة 13 News الإسرائيلية حيث زار تل أبيب اليومين الماضيين.
التفاصيل
- اختار كوشنر نقل رسالة البيت الأبيض بصورة علنية، بغض النظر عن صلتها بما يجري في أروقة أحزاب تل أبيب المتصارعة، وذلك لرغبة البيت الأبيض في تشكيل حكومة ائتلافية.
- يسعى البيت الأبيض لتفادي إجراء انتخابات ثالثة في تل أبيب، تجنبًا لعرقلة خطط مبادرات واشنطن الإقليمية في الشرق الأوسط.
- التقى كوشنر مع غانتس ونتنياهو كل على حدة، أول أمس الإثنين، وتحدث إليهما عن ضرورة كسر الجمود السياسي في تل أبيب.
- قال كوشنر "الآن في المنطقة فرص هائلة، لذلك سيكون من الرائع أن تحدد إسرائيل كيفية تشكيل حكومة؛ للمضي قدما في استثمار الفرص المتاحة".
- قال كوشنر إنه يعني بـ"الفرص" خطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية المرتقبة، وإمكانية تقدم العلاقات بين إسرائيل والدول العربية مثل المملكة العربية السعودية.
- أضاف كوشنر "هناك بلدان ترغب في تنفيذ أعمال تجارية واقتصادية وشراكات عسكرية مع إسرائيل، لكن يجب تشكيل حكومة لاغتنام تلك الفرص".
- قال كوشنر "إن البيت الأبيض حريص على نشر خطة السلام، ولدينا أفكار كثيرة نريد أن نضعها حيز التنفيذ، ونأمل أن ننتهز الفرصة للجمع بين طرفي قضية طال الخلاف بشأنها لفترة طويلة جدًا".
- قال كوشنر إنه إذا كانت الظروف مواتية فقد يقرر الرئيس الأمريكي، إصدار الخطة قبل الانتخابات الرئاسية 2020.
استنتاجات
- خطة السلام الأمريكية تدرك أهمية غور الأردن لأمن إسرائيل. لكن كوشنر من ناحية أخرى لم يدعم خطة نتنياهو لضم المنطقة.
- الولايات المتحدة مستعدة للتواصل مع الفلسطينيين، لكنها غير مستعدة للقيام بذلك بطريقة لا تلبي الشروط الأمريكية، أو من خلال استثمارات غير مرغوبة بالنسبة للبيت الأبيض، بحجة أن ضعف السلطة الفلسطينية وانعدام الأمن والحريات وسيادة القانون أسباب جوهرية لعزوف الشركات عن الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- عبر كوشنر عن توقعه بمشاركة الفلسطينيين في خطة السلام المرتقبة عندما يعلنها الرئيس ترمب.
المصدر
أكسيوس