الخميس 30 مايو 2019 21:23
كوشنر يجدد الالتزام بأمن إسرائيل.. وانتخابات الكنيست تزيد غموض "صفقة القرن"
جدد كبير مساعدي الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، التأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بأمن إسرائيل.
التفاصيل
- قال كوشنر، خلال لقاء اليوم في القدس الغربية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "إن أمن إسرائيل مهم للعلاقة بين الدول، ولرئيسنا"، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
- نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن كوشنر إضافته "نحن متحمسون للإمكانات المتاحة للجميع في المنطقة"، دون مزيد من التفاصيل.
- كان كوشنر يرافقه مساعد الرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات قد وصلا مساء أمس إلى إسرائيل في ختام جولة شملت أيضا المغرب والأردن.
- جاء اللقاء مع نتنياهو بعد ساعات على إعلان حلّ الكنيست وقرار التوجه إلى انتخابات مبكرة في السابع عشر من سبتمبر/ أيلول المقبل.
- قال نتنياهو "على الرغم من حادثة أمس فإننا سنواصل العمل معا".
- لم يتضح مدى تأثير تبكير الانتخابات في إسرائيل على فرص إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي تسمى "صفقة القرن".
- صادقت الجمعية العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على حل نفسها والتمهيد للتوجيه لانتخابات عامة جديدة في إسرائيل في ١٧ سبتمبر ٢٠١٩.
- يأتي ذلك في أعقاب فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي، لعدم قدرته على التوصل لحل وسط للخلافات بين الأحزاب اليمينية.
المصدر
وكالات
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