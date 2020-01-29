صفقة القرن
الأربعاء 29 يناير 2020 01:38

كوشنر للجزيرة: أي حل على أساس الدولتين يجب أن يرتكز على الخارطة التي رسمناها

قال جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي إن قيام دولتين إسرائيلية وفلسطينية وفقا لخطة السلام التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب، سيكون مستندا إلى أساس الخريطة التي كشف عنها ترمب.

ووصف كوشنر في لقاء مع الجزيرة خطة السلام، التي كشف عنها ترمب بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالرائعة.

وقال كوشنر إن الخطة تتيح لإسرائيل العيش بأمان في محيطها، كما تتيح للفلسطينيين عرضا لن يتكرر مرة أخرى، وهو الحصول على دولة.

وأضاف أنه بمقتضى الخطة سيحصل الفلسطينيون على خمسين مليار دولار لبناء دولتهم المرتقبة، مشددا على أن الخطة جاءت استنادا إلى أساس القرارات الدولية.

وأشار كوشنر في اللقاء إلى أن الخطة تتضمن تنازلا إسرائيليا كبيرا بعد أن وافقت على تجميد الاستيطان لمدة أربع سنوات، و"هو أمر لم يحدث من قبل".

وقال المسؤول الأمريكي إن القدس ستكون عاصمة موحدة لإسرائيل، مضيفا أن حدود القدس تغيرت على مر السنوات الماضية.

وأوضح كوشنر أن حدود القدس عام 1967 ليست هي الحدود ذاتها التي كانت عليها عام 2000 ثم عام 2010، مشيرا إلى أنه سيتم التفاوض على ترسيم الحدود البلدية لتمكين الفلسطينيين من إقامة عاصمتهم على أرض بالقدس، مع التشديد على أن القدس الشرقية والغربية الحالية هي عاصمة إسرائيل.

المصدر
الجزيرة
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صفقة القرن
جاريد كوشنر
القضية الفلسطينية

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