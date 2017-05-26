الولايات المتحدة
الجمعة 26 مايو 2017 10:04

كوشنر صهر ترمب قيد التحقيق بشأن التعامل مع روسيا

جاريد كوشنر وإيفانكا ترمب
غيتي
ذكرت صحيفة واشنطن بوست وشبكة (إن.بي.سي نيوز) أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وضع جاريد كوشنر أحد كبار مستشاري ترمب وصهره قيد التحقيق فيما يتعلق بالتعامل مع روسيا.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص على علم بالتحقيق قولهم إن كوشنر يخضع للتحقق بسبب لقاءاته في ديسمبر/ كانون الأول وتعاملاته المحتملة مع السفير الروسي ومصرفي من موسكو.

وقالت الصحيفة إن كوشنر هو المسؤول الوحيد من البيت الأبيض المعروف بأنه يعتبر شخصا رئيسيا في التحقيق.

ويبحث إف.بي.آي وعدد من لجان الكونغرس ومستشار عينته وزارة العدل في تقارير تتحدث عن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016 وفي العلاقات المحتملة بين حملة ترمب الرئاسية ومسؤولين روس يسعون للتأثير على الانتخابات.

ويعصف الجدل بإدارة ترمب منذ أقال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي في العاشر من مايو/ أيار.

وأبلغ مسؤولون إن.بي.سي نيوز أن الاهتمام بكوشنر لا يعني أن المحققين يشتبهون به أو يعتزمون توجيه اتهام له.

وقالت جيمي جورليك، وهي واحدة من محاميي كوشنر، في بيان إن موكلها سيتعاون مع التحقيق.

وأوضحت أن كوشنر سبق أن تطوع باطلاع الكونغرس على ما يعرف بشأن هذه الاجتماعات، وقالت إنه سيفعل الشيء نفسه إذا جرى الاتصال به فيما يتعلق بأي تحقيق آخر.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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صهر ترامب
علاقات مع روسيا
تحقيق
الانتخابات الأميركية
السفير الروسي
جاريد كوشنر

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