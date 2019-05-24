أمريكا وكوريا الشمالية
الجمعة 24 مايو 2019 19:26

كوريا الشمالية: لا تفاوض مع أمريكا حتى تقدم أسلوبا جديدا

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وثيقة "شاملة"
الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
أرشيف
قالت كوريا الشمالية، الجمعة، إنها لن تستأنف المفاوضات بشأن برنامجها النووي مع الولايات المتحدة ما لم تطرح واشنطن "أسلوب حسابات جديد"، حسبما أوردته وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية تصريحات عن متحدث بوزارة الخارجية في بيونغيانغ، ولكنها لم تورد اسمه في البيان الذي نشرته. 

أبرز تصريحات المتحدث باسم خارجية كوريا الشمالية:
  • ما لم تتقدم الولايات المتحدة بأسلوب حسابات جديد، لن يتم استئناف الحوار مطلقا، وبالتبعية سيكون أفق حل المسألة النووية أكثر قتامة. 
  • كلما انخرطت الولايات المتحدة أكثر في أعمال سوء ظن وعدوانية، كان رد الفعل من جانبنا أكثر شراسة. 
  • الموقف الأمريكي "المتعسف المخادع" تسبب في عدم التوصل لاتفاق خلال ثاني قمة بين البلدين وحذرت من أنه لن يتسنى حل القضية النووية أبدا دون انتهاج أسلوب جديد.
  • السبب الأساسي وراء فشل محادثات القمة بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة في هانوي هو الموقف المتعسف المخادع الذي اتخذته الولايات المتحدة وإصرارها على سبيل يستحيل المضي فيه.
  • لن تستطيع الولايات المتحدة أن تحركنا قيد أنملة بالأسلوب الذي تقلبه في ذهنها حاليا، وكلما زادت تصرفاتها تجاه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عدائية وتبديدا للثقة زاد رد فعلنا قوة.
  • ما لم تكن لدى الولايات المتحدة حسبة جديدة فلن يتسنى استئناف المحادثات النووية أبدا.
خلفيات:
  • وفي وقت سابق الشهر الجاري، طالبت كوريا الشمالية من الولايات المتحدة إعادة سفينة شحن كانت واشنطن احتجزتها. 
  • تتهم وزارة العدل الأمريكية بيونغيانغ بانتهاك العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية عبر استخدام السفينة في نقل شحنات فحم.       
  • وكانت المفاوضات بين كوريا الشمالية وأمريكا وصلت إلى طريق مسدود كما تصاعدت حدة التوتر بين البلدين في أعقاب فشل القمة الثانية بين رئيسي البلدين، الأمريكي دونالد ترمب والكوري الشمالي كيم جونغ أون، والتي عقدت في هانوي عاصمة فيتنام في شباط/فبراير الماضي.  
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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كوريا الشمالية
كيم جونغ أون
دونالد ترامب
أمريكا
الملف النووي

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