كوريا الشمالية تندد بتصريحات مستشار الأمن الأمريكي "الغبية"

مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون رويترز

انتقدت مسؤولة كبيرة في كوريا الشمالية مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، معتبرة أنه أدلى بتصريحات "غبية" حول محادثات نزع السلاح النووي.

تحذير من التصريحات "الغبية" في مقابلة مع وكالة بلومبرغ نشرت الأربعاء، حض مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بيونغ يانغ على تقديم "مؤشر حقيقي" لرغبتها في التخلي عن الأسلحة النووية.

وفي رد أوردته وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية على تصريحات بولتون، قالت نائبة وزير الخارجية شوي سون هوي إن تصريحات بولتون أظهرت "عدم فهم لنوايا الزعيمين".

لكنها أضافت "جميعهم يبدون غير دمثين وأغبياء بالنسبة لي" وتابعت "لن يتحقق أي شئ مفيد معك في حال استمرت هذه التصريحات التي تنم عن عدم اكتراث".

في المقابلة مع بلومبرغ قال بولتون إنه من أجل حصول قمة ثالثة بين ترمب وكيم، لا بد من "مؤشر حقيقي من كوريا الشمالية على اتخاذهم القرار الاستراتيجي بالتخلي عن الأسلحة النووية"

وقال إن إدارة ترمب "مستعدة بالكامل" لقمته المقبلة مع الزعيم الكوري الشمالي مضيفا بأن الإدارة جاهزة "للاتفاق الكبير".

تأتي تصريحات، المسؤولية والتي حذرت فيها أيضا من أنه لا يمكن أن يخرج شيء "مفيد" عن تلك التصريحات- بعد يوم على إعلان كوريا الشمالية إجراء تجربة على نوع جديد من الأسلحة.

بولتون ثاني مسؤول أمريكي كبير تنتقده بيونغ يانغ في الأيام القليلة الماضية، بعد أن وصفت وزير الخارجية مايك بومبيو الخميس "بالمتهور" وطالبت باستبعاده من المحادثات حول البرنامج النووي المحظور لكوريا الشمالية.

يدور تراشق كلامي بين واشنطن وبيونغ يانغ منذ فشل قمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترمب في فيتنام، وقت سابق هذا العام. الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ في قمة هانوي