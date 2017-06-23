جريمة
الجمعة 23 يونيو 2017 14:18

كوريا الشمالية تصف وفاة الطالب الأمريكي وارمبير بأنها "لغز"

الطالب الأمريكي "أوتو وارمبير" في بيونغ يانغ 2016
غيتي
قالت كوريا الشمالية، على لسان المتحدث باسم الخارجية الجمعة إن وفاة الأمريكي "أوتو وارمبير" الطالب بجامعة أوهايو بعد أيام من عودته لوطنه "لغز " بالنسبة لهم.

ونفت كوريا الشمالية الجمعة أن تكون وفاة الطالب الأمريكي "أوتو وارمبير" نتيجة التعذيب والضرب خلال احتجازها له ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.

وقال المتحدث باسم وزارة خارجية الشمال أيضا في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن وارمبير "ضحية سياسة الصبر الاستراتيجي" في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الذي لم تطلب حكومته قط الإفراج عنه.

ونسبت الوكالة إلى المتحدث قوله "حقيقة أن وارمبير توفي فجأة بعد أقل من أسبوع من عودته إلى الولايات المتحدة وهو بحالته الصحية الطبيعية لغز بالنسبة لنا أيضا".

وذكرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية أن وارمبير (22 عاما) اعتقل أثناء زيارته كسائح وحكم عليه بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة لمحاولة سرقة ملصق عليه شعار دعائي من فندقه.

وأعيد الطالب الأمريكي إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مصابا بتلف في المخ وتوفي الاثنين. 

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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كوريا الشمالية
طالب
أمريكي
تلف الدماغ
التعذيب
وفاة

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